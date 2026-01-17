El abogado defensor del padre de Bastian aseguró que "la imputación es inoportuna"

Matías Morla, letrado que representa a Maximiliano Jerez, remarcó que el papá fue notificado de la imputación mientras el pequeño de ocho años estaba en cirugía: "No correspondía en este estado por un tema de humanidad".

Matías Morla, abogado defensor del padre de Bastián , el niño de ocho años que resultó gravemente herido en un siniestro ocurrido en Pinamar, cuestionó la imputación formulada en las últimas horas y pidió prudencia hasta que se completen las pericias de accidentología.

El letrado calificó de "inoportuno" el momento en que se notificó el artículo 60 a su cliente, ya que, según detalló, "ayer cuando lo fueron a notificar… estaba en medio de la operación de la cabeza del hijo".

Morla insistió en que "no hay ningún apuro para determinar" responsabilidades y remarcó que las pericias técnicas del accidente "no se llevaron adelante todavía". En ese sentido, consideró que "la imputación me pareció prematura” y que “no correspondía en este estado por un tema de humanidad".

Según la imputación, al padre del menor se lo investiga por lesiones culposas, basándose en que llevarlo “a upa” habría sido una negligencia que influyó en el resultado. Sin embargo, Morla rechazó esa hipótesis: “ Lo que quiero demostrar es que el que tuvo toda la culpa es la camioneta”.

El abogado sostuvo que la conductora del UTV , una joven de 27 años, había sido conocida apenas “unos días antes en la carpa” y señaló que el accidente ocurrió en un espacio privado con un marco legal complejo: “Ese lugar es privado, por empresas que fundieron… entonces es un limbo”.

En su explicación de los hechos, Morla indicó que su defendido circulaba “a paso de hombre” y que desde el otro lado “venían con toda la furia”. Además, remarcó que Bastián “iba atrás con el papá, con el cinturón de seguridad” y que la forma en que era trasladado “no está vinculada con el resultado”.

Accidente de Bastian: qué dice la ley sobre la imputación al padre del nene herido

Maximiliano Jerez, el padre de Bastian, el el nene de 8 años que se encuentra en grave estado, tras el fuerte choque ocurrido en la zona de La Frontera, Pinamar, fue imputado por la Fiscalía de Pinamar, al igual que a los conductores la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente, acusado del delito de lesiones culposas agravadas, en el marco de la investigación judicial que busca determinar responsabilidades en el siniestro que generó conmoción este verano.

Pese a la imputación de la Justicia, el hombre no irá preso por el momento, ya que este tipo de delito no contempla detención automática y el proceso suele transitarse en libertad, salvo que existan riesgos procesales como la fuga, algo que por ahora la Justicia descartó. Jerez fue acusado de ser el responsable de que el menor no estuviera atado con cinturón de seguridad al momento del hecho.

El niño viajaba en el UTV junto a su papá, otra mujer y dos menores, cuando se produjo el choque contra la camioneta, en la zona del La Frontera. Según el Código Penal, las lesiones culposas graves prevén penas de 1 mes a 3 años de prisión, además de posibles sanciones como la inhabilitación para conducir. En la práctica, si hubiera condena, enfrentaría una pena excarcelable.

Mientras tanto, las autoridades continúan realizando peritajes sobre los dos vehículos involucrados en el choque. Ambos quedaron secuestrados a fin de determinar cómo fue la mecánica del choque.