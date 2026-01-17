17 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El abogado defensor del padre de Bastian aseguró que "la imputación es inoportuna"

Matías Morla, letrado que representa a Maximiliano Jerez, remarcó que el papá fue notificado de la imputación mientras el pequeño de ocho años estaba en cirugía: "No correspondía en este estado por un tema de humanidad".

Por
Izquierda

Izquierda, Maximiliano Jeréz, papá de Bastian y a la derecha, Matías Morla, abogado. 

El papá fue imputado por el accidente en Pinamar. 

El papá fue imputado por el accidente en Pinamar. 

Matías Morla, abogado defensor del padre de Bastián, el niño de ocho años que resultó gravemente herido en un siniestro ocurrido en Pinamar, cuestionó la imputación formulada en las últimas horas y pidió prudencia hasta que se completen las pericias de accidentología.

Ya están a la venta las entradas para poder disfrutar de la mejor música en la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se realiza del 12 al 16 de febrero de 2026.
Te puede interesar:

Con Luck Ra, Abel Pintos y La K'onga: la Fiesta Nacional de la Artesanía llega a Colón

El letrado calificó de "inoportuno" el momento en que se notificó el artículo 60 a su cliente, ya que, según detalló, "ayer cuando lo fueron a notificar… estaba en medio de la operación de la cabeza del hijo".

Morla insistió en que "no hay ningún apuro para determinar" responsabilidades y remarcó que las pericias técnicas del accidente "no se llevaron adelante todavía". En ese sentido, consideró que "la imputación me pareció prematura” y que “no correspondía en este estado por un tema de humanidad".

Según la imputación, al padre del menor se lo investiga por lesiones culposas, basándose en que llevarlo “a upa” habría sido una negligencia que influyó en el resultado. Sin embargo, Morla rechazó esa hipótesis: “Lo que quiero demostrar es que el que tuvo toda la culpa es la camioneta”.

UTV en los médanos

El abogado sostuvo que la conductora del UTV , una joven de 27 años, había sido conocida apenas “unos días antes en la carpa” y señaló que el accidente ocurrió en un espacio privado con un marco legal complejo: “Ese lugar es privado, por empresas que fundieron… entonces es un limbo”.

En su explicación de los hechos, Morla indicó que su defendido circulaba “a paso de hombre” y que desde el otro lado “venían con toda la furia”. Además, remarcó que Bastián “iba atrás con el papá, con el cinturón de seguridad” y que la forma en que era trasladado “no está vinculada con el resultado”.

Accidente de Bastian: qué dice la ley sobre la imputación al padre del nene herido

Maximiliano Jerez, el padre de Bastian, el el nene de 8 años que se encuentra en grave estado, tras el fuerte choque ocurrido en la zona de La Frontera, Pinamar, fue imputado por la Fiscalía de Pinamar, al igual que a los conductores la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente, acusado del delito de lesiones culposas agravadas, en el marco de la investigación judicial que busca determinar responsabilidades en el siniestro que generó conmoción este verano.

Pese a la imputación de la Justicia, el hombre no irá preso por el momento, ya que este tipo de delito no contempla detención automática y el proceso suele transitarse en libertad, salvo que existan riesgos procesales como la fuga, algo que por ahora la Justicia descartó. Jerez fue acusado de ser el responsable de que el menor no estuviera atado con cinturón de seguridad al momento del hecho.

El niño viajaba en el UTV junto a su papá, otra mujer y dos menores, cuando se produjo el choque contra la camioneta, en la zona del La Frontera. Según el Código Penal, las lesiones culposas graves prevén penas de 1 mes a 3 años de prisión, además de posibles sanciones como la inhabilitación para conducir. En la práctica, si hubiera condena, enfrentaría una pena excarcelable.

Mientras tanto, las autoridades continúan realizando peritajes sobre los dos vehículos involucrados en el choque. Ambos quedaron secuestrados a fin de determinar cómo fue la mecánica del choque.

Noticias relacionadas

Conocé el caso de la persona que, tras sufrir convulsiones, recibió un diagnóstico sorprendente

Terminó en el hospital una noche y el diagnóstico reveló algo escondido por años: de qué se trataba

play

Cómo evoluciona la salud Bastian, el nene atropellado en Pinamar: el último parte médico

Las tormentas se presentarán durante la noche del sábado y mañana del domingo. 

Se aproxima un gran diluvio para Buenos Aires: rige una alerta por fuertes tormentas

Se trata de una jornada no laborable que llega sin demasiado aviso, pero que representa una oportunidad ideal para descansar, cortar la rutina semanal o aprovechar un día distinto en familia. 

Confirmado: decretan un feriado sorpresa para el jueves 22 de enero en 2026

Argentina participará del regreso del hombre a la Luna.

Argentina participará de la misión de la NASA que volverá a la Luna después de 54 años

Maximiliano Jerez, padre de Bastian, fue imputado.

Accidente de Bastian: qué dice la ley sobre la imputación al padre del nene herido

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, un super estreno que les va a fascinar, se trata de Las Guerreras Mágicas (también titulada Rayearth: Las Guerreras Mágicas) es una serie de anime de 1994 producida por Tokyo Movie Shinsha.
play

Cual es la trama de Rayearth: Las Guerreras Mágicas, el animé que llegó a Netflix y sorprende a los fans

Siciliani comenzó a evitar a la prensa.

Griselda Siciliani evitó hablar sobre Luciano Castro y encendió el rumor más fuerte

El periodista se defendió del comentairo del panelista.

Tras la polémica con Luca Martin, Chiche Gelblung aseguró que no piensa "dejar de trabajar"

El regreso a una estética de sus inicios y el compromiso social reciente volvieron a colocar a la artista en el centro de la escena pública.

La impresionante transformación de María Becerra: un cambio que la transporta a sus inicios

Mi equipo y yo queremos tener la certeza de que, cuando se utilicen mi voz o mi imagen, sea porque he dado mi aprobación”, aseguró Mathew McConaughey.

Matthew McConaughey registró su imagen y voz para que no sean recreadas por la IA

Se conoció el resultado del allanamiento a la expareja de la mediática.

"La escondió": se conocieron los escalofriantes detalles del allanamiento al ex de Romina Gaetani

últimas noticias

play

Seguí en vivo la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur en Paraguay

Hace 17 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, un super estreno que les va a fascinar, se trata de Las Guerreras Mágicas (también titulada Rayearth: Las Guerreras Mágicas) es una serie de anime de 1994 producida por Tokyo Movie Shinsha.

Cual es la trama de Rayearth: Las Guerreras Mágicas, el animé que llegó a Netflix y sorprende a los fans

Hace 23 minutos
Ya están a la venta las entradas para poder disfrutar de la mejor música en la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se realiza del 12 al 16 de febrero de 2026.

Con Luck Ra, Abel Pintos y La K'onga: la Fiesta Nacional de la Artesanía llega a Colón

Hace 35 minutos
El restaurante tiene exquisita comida casera, porciones abundantes y sabores clásicos.

El bodegón barato de Buenos Aires que tiene más de cuatro décadas y su asado es una locura

Hace 42 minutos
La Carolina será pueblo peatonal en el verano 2026.

Turismo en Argentina: el bello pueblito que será peatonal durante la temporada de verano 2026

Hace 43 minutos