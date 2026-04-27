Se descompensó en pleno show y murió: el trágico final de un músico de una reconocida banda de cumbia

Según versiones de medios locales, el artista habría sufrido una convulsión dentro del establecimiento y posteriormente un paro cardíaco.

Se descompensó en pleno show y murió: el trágico final del músico de una reconocida banda de cumbia

La escena de la música tropical quedó sacudida por la muerte de Lucas Herrera , integrante de la banda Hechizo Tropical , quien falleció en la madrugada de este domingo en Mar del Plata tras sufrir una descompensación luego de presentarse en un boliche.

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El episodio ocurrió tras el show que el grupo brindó en el local bailable Viva Juliana . De acuerdo con la organización, el músico comenzó a sentirse mal pocos minutos después de bajar del escenario y debió ser asistido en el lugar.

Ante el agravamiento de su cuadro, Herrera fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos , donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Hasta el momento no se difundió un parte oficial con las causas de la muerte. Según versiones de medios locales, el artista habría sufrido una convulsión dentro del establecimiento y posteriormente un paro cardíaco. Testigos indicaron que, ante la demora de la ambulancia, fue llevado al hospital en un vehículo particular.

Las primeras hipótesis no descartan una posible relación con antecedentes coronarios, aunque será la autopsia la que determine con precisión el origen del cuadro.

Tras conocerse la noticia, los organizadores suspendieron las actividades previstas para el resto de la jornada. Desde el boliche expresaron su pesar en redes sociales y acompañaron a la familia del músico.

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La banda confirmó el fallecimiento con un mensaje de despedida, mientras que otros grupos del circuito tropical, como El Fenómeno Tornado, decidieron cancelar sus presentaciones en señal de duelo.