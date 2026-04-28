Guerra en Medio Oriente: Irán le ofreció a Estados Unidos reabrir el estrecho de Ormuz

La propuesta, que habría sido presentada a los mediadores pakistaníes, también incluye aplazar las negociaciones por el programa nuclear.

Irán acercó a Estados Unidos una nueva alternativa de negociación que apunta a destrabar el conflicto en Medio Oriente: según trascendió, propone reabrir el estrecho de Ormuz, avanzar hacia el fin de las hostilidades y, en paralelo, dejar para una etapa posterior las discusiones sobre su programa nuclear.

La información, en tanto, fue publicada por el medio Axios, que cita a un funcionario estadounidense y a otras dos fuentes anónimas.

De acuerdo con los documentos publicados, la iniciativa iraní fue transmitida a través de canales diplomáticos y contempla un esquema en el que primero se logre una desescalada, ya sea mediante un alto el fuego prolongado o un acuerdo definitivo, y luego se retomen las negociaciones nucleares , una vez levantadas las restricciones sobre la navegación y el comercio marítimo.

En Washington, el presidente Donald Trump tiene previsto analizar con su equipo el estado actual de las tratativas y evaluar los próximos pasos frente al estancamiento de las conversaciones , según indicaron fuentes oficiales.

Por su parte, el canciller iraní Abbas Araghchi calificó como “muy positiva” su reciente visita a Islamabad, en Pakistán , donde se discutieron las condiciones específicas que permitirían reencauzar el diálogo entre Teherán y Washington. No obstante, evitó precisar cuáles son esos requisitos.

Desde el canal estatal IRNA señalaron que el jefe de la diplomacia iraní, actualmente en San Petersburgo, insistió en que las condiciones planteadas por su país son trascendentales para avanzar, aunque tampoco brindó mayores detalles.

Mientras tanto, Trump dejó entrever en una entrevista con Fox News que su administración se inclina por sostener el bloqueo naval que limita las exportaciones de petróleo iraníes, con la expectativa de aumentar la presión sobre Teherán en el corto plazo.

El freno en las negociaciones se profundizó durante el fin de semana, luego de que Araghchi concluyera su paso por Pakistán sin señales de un acercamiento directo con Estados Unidos debido a que Donald Trump ordenó cancelar el viaje a Islamabad de sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Donald Trump Donald Trump canceló el viaje a Pakistán para negociar la paz en Medio Oriente.

Según trascendió, durante sus encuentros en la capital paquistaní, el canciller iraní buscó dejar en segundo plano la cuestión nuclear. Incluso, transmitió a mediadores de Pakistán, Egipto, Turquía y Qatar que dentro del liderazgo iraní aún no hay consenso sobre cómo responder a las exigencias estadounidenses, que incluyen frenar el enriquecimiento de uranio por un período prolongado y retirar el material ya procesado fuera del país.

Donald Trump anunció la extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano por tres semanas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el cese el fuego entre Israel y el Líbano, vigente desde el 16 de abril, se extenderá por tres semanas después de una reunión en la Casa Blanca con altos representantes de ambas naciones. La tregua, acodada inicialmente por 10 días, regirá hasta mediados de mayo en paralelo a las conversaciones para alcanzar una paz permanente.

En un mensaje publicado en la red social Truth Social, el líder republicano brindó detalles del encuentro entre ambas partes del conflicto en Medio Oriente: "¡La reunión ha ido muy bien! Estados Unidos va a colaborar con el Líbano para ayudarle a protegerse de Hezbollah. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se prorrogará tres semanas. ¡Ha sido un gran honor participar en esta reunión tan histórica!", aseveró.

En la reunión se hicieron presentes el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance; el Secretario de Estado, Marco Rubio; el embajador en Israel, Mike Huckabee; y el embajador en el Líbano, Michel Issa, junto a altos representantes de Israel y el Líbano en la Oficina Oval.

Donald Trump ordenó el ataque a las tres bases nucleares de Irán Donald Trump en el salón oval. Redes Sociales

Se trata de una ampliación de la tregua militar de 10 días tras seis semanas de ofensiva israelí en el país árabe, una operación paralela a la de Irán que dejó un balance de 2.294 muertos, 7.544 heridos y más de un millón de desplazados. El acuerdo actual reconoce a las fuerzas de seguridad libanesas como la única autoridad legítima para garantizar la soberanía del país, con el compromiso de Beirut de impedir ataques contra Israel por parte de grupos armados no estatales. Actualmente, el ejército israelí ocupa una franja de seguridad de 10 kilómetros en el sur del territorio libanés, un factor que complica las negociaciones de fondo.

La postura de la organización terrorista Hezbollah representa el mayor obstáculo para la estabilidad del pacto, ya que no forma parte formal de las mesas de diálogo y declaró a través de sus líderes que no acatará ningún acuerdo surgido de estas conversaciones. Por su parte, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, dejó en claro que cualquier paz permanente está condicionada a la "retirada total" de las tropas israelíes de su territorio.

trump salon oval vance rubio El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; detrás el vicepresidente, JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio en la Casa Blanca. REUTERS/Kylie Cooper

Desde el ámbito diplomático israelí, el canciller Gideon Saar sostuvo que no existen "desacuerdos serios" directamente con el Líbano, sino que el verdadero impedimento es la presencia e influencia iraní a través de Hezbollah. En la reunión, la embajadora libanesa también puso sobre la mesa la exigencia de detener las demoliciones de viviendas que Israel lleva a cabo en las zonas ocupadas del sur. A pesar de estas profundas tensiones, la administración Trump apuesta a que este plazo de tres semanas permita avanzar en temas estructurales como la demarcación de la frontera terrestre y la liberación de prisioneros.

Por el momento, el presidente Trump manifestó su intención de recibir próximamente en la Casa Blanca tanto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como al presidente libanés, Joseph Aoun, para intentar sellar un acuerdo histórico que ponga fin a décadas de hostilidades.