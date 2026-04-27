Tragedia en la previa del show de Shakira en Copacabana: murió un operario durante el armado del escenario Ocurrió el domingo por una falla estructural en la tarima principal. El técnico sufrió graves lesiones por aplastamiento y perdió la vida en un hospital de Río de Janeiro. + Seguir en







Por ahora, la artista colombiana optó por el silencio en sus redes sociales. Redes Sociales

Un trabajador de 28 años murió este domingo en Copacabana, Río de Janeiro, a causa del colapso de una estructura durante el armado del megaescenario para el próximo show de la cantante colombiana Shakira.

La tragedia ocurrió cuando una estructura del montaje del escenario se desplomó. De acuerdo con la información brindada por el Cuerpo de Bomberos Estatal, la víctima sufrió graves lesiones en sus piernas.

El fatal desenlace se produjo al quedar atrapado "en un sistema de elevación" de la tarima principal. Ante la urgencia, sus compañeros intervinieron de inmediato para asistirlo y "la gente se apresuró a sacarlo". Tras su traslado al Hospital Municipal Miguel Couto, la empresa Bonus Track confirmó la triste noticia: "Lamentablemente, el profesional falleció en el hospital".

escenario shakira

Las autoridades investigan el trágico accidente en Copacabana La Policía Militar y los especialistas locales iniciaron las pericias correspondientes para esclarecer las causas del desplome. En paralelo, la organización del evento publicó un comunicado oficial para manifestar "todo su apoyo, acogida y solidaridad a la empresa responsable, a su equipo y a los familiares de la víctima".