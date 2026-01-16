Accidente de Bastian: qué dice la ley sobre la imputación al padre del nene herido

El padre de Bastián, el nene de 8 años que permanece internado en grave estado tras un choque en Pinamar, fue imputado por lesiones culposas. Aunque la causa generó conmoción, por ahora no irá preso.

Maximiliano Jerez, el padre de Bastia n, el el nene de 8 años que se encuentra en grave estado, tras el fuerte choque ocurrido en la zona de La Frontera, Pinamar , fue imputado por la Fiscalía de Pinamar, al igual que a los conductores la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente, acusado del delito de lesiones culposas agravadas , en el marco de la investigación judicial que busca determinar responsabilidades en el siniestro que generó conmoción este verano.

Pese a la imputación de la Justicia, el hombre no irá preso por el momento , ya que este tipo de delito no contempla detención automática y el proceso suele transitarse en libertad, salvo que existan riesgos procesales como la fuga, algo que por ahora la Justicia descartó. Jerez fue acusado de ser el responsable de que el menor no estuviera atado con cinturón de seguridad al momento del hecho.

El niño viajaba en el UTV junto a su papá, otra mujer y dos menores, cuando se produjo el choque contra la camioneta, en la zona del La Frontera. Según el Código Penal , las lesiones culposas graves prevén penas de 1 mes a 3 años de prisión , además de posibles sanciones como la inhabilitación para conducir . En la práctica, si hubiera condena, enfrentaría una pena excarcelable.

Mientras tanto, las autoridades continúan realizando peritajes sobre los dos vehículos involucrados en el choque. Ambos quedaron secuestrados a fin de determinar cómo fue la mecánica del choque.

Bastian Jerez se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Materno Infantil "Victorio Tetamanti", en Mar del Plata, y fue intervenido quirúrgicamente por tercera vez desde el accidente. Si bien permanece estable, los resultados confirmaron que el niño de 8 años padece múltiples fracturas de cráneo y se encuentra con "pronóstico reservado".

En las primeras actuaciones se lo estabilizó y compensó para realizarle una tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen donde se hallaron múltiples fracturas de cráneo. Posteriormente a la evaluación, el equipo de neurocirugía colocó una válvula de control de presión intracraneal para monitorear presiones elevadas en quirófano sin complicaciones.

Con el correr de las horas, Jimena Paternoster desde Mar del Plata dio a conocer un nuevo parte médico que indicaba que la cirugía "se pudo realizar luego de que el paciente sea evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso hasta la mañana de hoy. En la misma se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen".

"Se encuentra con pronostico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos y aguardando una favorable evolución", indicaron en el texto. En cuanto al procedimiento que se le practicó a Bastian, se trató principalmente de "contener el daño del hígado" mediante lo que se llama "packing", que implica construir una especie de tapón para evitar el sangrado.