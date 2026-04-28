Paritarias: qué trabajadores tendrán un aumento confirmado en mayo de 2026

El escenario de las paritarias en 2026 continúa marcado por negociaciones cortas y cláusulas de revisión permanentes. Tras el dato de inflación del último trimestre, sindicatos de peso como Comercio, Bancarios y Papeleros sellaron nuevos incrementos que se verán reflejados en las liquidaciones que los trabajadores percibirán en los primeros días del mes de mayo.

Este esquema de aumentos incluye tanto subas porcentuales sobre el básico como sumas fijas no remunerativas y bonos extraordinarios , dependiendo de cada convenio colectivo. A continuación, el detalle de los sectores que ya tienen asegurada una mejora salarial para el próximo mes.

Tras la reciente homologación del acuerdo paritario por parte del Gobierno, los trabajadores mercantiles de la rama general (CCT 130/75) tienen confirmado un esquema de actualización del 5% para el trimestre abril-junio . Según lo pactado por el gremio, el incremento se calcula sobre las escalas básicas de marzo de 2026 y se liquida de forma escalonada: un 2% retroactivo a abril, un 1,5% correspondiente a mayo y el 1,5% restante en junio.

Adicionalmente, se acordó el pago de una nueva suma fija no remunerativa de $20.000 , la cual se adicionará a los montos no remunerativos que se venían percibiendo hasta la fecha.

Papeleros

La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ) logró cerrar un acuerdo salarial con la la Cámara Argentina de Fabricantes de Envases de Cartón y/o Papel, Tubos y Afines (CAFET).

El mismo establece un aumento del 13% para la rama de envases, el cual impactará plenamente en los sueldos de mayo. Este acuerdo es seguido de cerca por otras ramas de la industria fabril, ya que el sector papelero suele funcionar como un indicador para las negociaciones de suministros y consumo masivo en el conurbano y el interior del país.

Encargados de Edificio (SUTERH)

Encargado de edificio

Para el mes de mayo, los encargados de edificios percibirán un incremento del 2% sobre el básico de marzo, junto con la consolidación de un bono remunerativo de $100.000. Con estos ajustes, un encargado de cuarta categoría (con vivienda) tendrá un básico de aproximadamente $870.347.

Trabajadores Bancarios

En línea con su política de actualización mensual por inflación, el sector bancario aplicará en mayo un aumento del 3,4%. Esta suba toma como base el índice de precios más reciente y se aplica sobre todas las remuneraciones mensuales, brutas, normales y habituales.

Alimentación, Telefónicos y Laboratorios

Otros sectores que también verán mejoras en sus recibos de sueldo son los trabajadores de Alimentación (rama Alfajores y Postres), que tendrán una suba del 3,4%, al igual que el sector Telefónico. Por su parte, el personal de Laboratorios aplicará un ajuste del 9,4% (correspondiente al tramo de abril que se liquida en mayo) y percibirá un bono por el Día de la Sanidad que se eleva a $93.132.