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Moria Casán cuestionó el look de Susana Giménez para los Martín Fierro de la Moda: "Me dio risa"

La diva de lengua karateca criticó las elecciones estéticas de la conductora para este domingo de premiación y remarcó que "lo que necesita mostrar es que está espléndida de figura".

Moria Casán y Susana Giménez.

Moria Casán y Susana Giménez.

La conductora de La mañana con Moria cuestionó los zapatos blanco y negro que eligió Susana Giménez para el look que usó en los Martín Fierro de la Moda y deslizó: "¿Qué pasó con los zapatitos? Aunque sean Chanel, me dan Mamá Cora". "Lo dije porque me lo comentaron ustedes", se atajó Moria Casán en referencia al conjunto de profesionales de la moda invitados al panel.

Moria opinó de todo.
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"La parte de arriba está increíble, me parece que de la cintura para arriba, increíble", había considerado la diva antes de criticar los zapatos y aconsejó: "Necesita mostrar es que está espléndida de figura. Está espléndida como nunca de figura, de piel, de pelo. La verdad que está monísima".

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Horas después intentó bajarle el tono al cuestionamiento y considerar los problemas de salud que pudieron haberle impedido a su colega usar tacones, aunque insistió: "Me dio risa, lo vi raro".

"Yo amo el taco alto, por más que sea un Chanel me pareció que el zapatito daba raro, para mí porque me gusta el taco. Pero si no tenés posibilidad de ponerte por problemas de cadera o lo que fuera, te tenés que poner un taco bajo... Eso no va con zapatillas ni con otra cosa", explicó Moria en el móvil de Puro Show.

Susana Giménez Martin Fierro de la Moda
Susana Giménez en los Martín Fierro de la Moda con la estatuilla por

Susana Giménez en los Martín Fierro de la Moda con la estatuilla por "Ícono de la moda".

De todas formas, la conductora no escatimó en elogios a su histórica rival del espectáculo: "Susana es una estrella y le da siempre categoría a un show". La artista reconoció que su colega "tiene mucho estelaridad" y, sobre la crítica a los zapatos, concluyó: "Ironizo ironizo, damos show damos show".

El reconocimiento a Susana Giménez en los Martín Fierro de la Moda

"Un aplauso para ella, icónica de la moda del espectáculo argentino", anunció Iván de Pineda para invitar a Susana a subir al escenario luego del desfile en su honor y el homenaje en video que organizó la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas para homenajearla.

La presentadora aceptó la estatuilla por "Ícono de la moda", entregada por el diseñador creativo de Moschino Adrián Appiolaza, en reconocimiento a su legado y su influencia perdurable en el universo de la moda nacional.

Embed - Homenaje a Susana Giménez, ícono de la moda - Martín Fierro de la Moda 2026

"Me pasaron tantas cosas cuando veía eso. Pasaron las décadas y dije 'Qué guachos'. Décadas, décadas, décadas, ¿Cuánto hice el programa? ¿35 años?", señaló la actriz y sostuvo: "Estoy feliz porque todo el mundo me reconoce con lo que yo me pongo y a mí me gusta".

Susana reconoció: "Es la primera vez que me dan el Martín Fierro de la Moda, pero la verdad que fue tan impresionante que me quedé muda, tuve que tomar agua en cámara. Es brutal lo que hicieron".

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