En marzo, la venta de combustibles cayó cerca de un 2% por el aumento de los precios Las ventas totales registraron una baja interanual del 1,8% en el tercer mes del año y acumularon un retroceso del 1,1% en el primer trimestre de 2026. Por + Seguir en







En marzo la venta de combustibles cayó cerca de un 2% por el aumento de los precio

Las ventas de combustibles en marzo alcanzaron los 1.394.360 metros cúbicos entre naftas y gasoil, lo que implicó una caída del 1,8% frente al mismo mes de 2025. Con este resultado, el sector cerró el primer trimestre del año con un descenso acumulado del 1,1% en comparación con igual período del año pasado.

El desempeño mensual dejó en evidencia una contracción más marcada en el segmento de naftas, que retrocedió un 2,4%, mientras que el gasoil mostró una baja más moderada del 1,1%. Dentro de cada categoría, los productos de menor costo fueron los más afectados: la nafta súper cayó 4,1% y el gasoil común se desplomó 5,8%.

En contrapartida, las versiones premium lograron sostener una dinámica positiva. La nafta de mayor octanaje creció 2,7% interanual, mientras que el gasoil premium avanzó 6,4%, aunque estos incrementos no alcanzaron para revertir la tendencia general a la baja.

Un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado en base a datos oficiales de la Secretaría de Energía, marcó que es la primera vez desde febrero de 2024 en que las naftas presentan un desempeño peor que el gasoil. Según el análisis, este comportamiento podría estar vinculado a una menor utilización de vehículos particulares, en un contexto de retracción del consumo.

En la comparación contra febrero, las ventas exhibieron un incremento del 7,3%. Sin embargo, los especialistas atribuyen esta suba a una cuestión estacional vinculada a la mayor cantidad de días del mes. De hecho, al ajustar por promedio diario, se observa una caída real del 3,1%.