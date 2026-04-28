28 de abril de 2026 Inicio
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Cuales son las obras sociales que tiene ARCA para monotributistas y cuál elegir

Descubrí los requisitos para mantener la afiliación, cómo evitar interrupciones en servicios y el error frecuente que pone en riesgo tu cobertura.

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Lo nuevo del ARCA

Lo nuevo del ARCA, todas las obras sociales que subre el monotributo.

  • Obra social monotributo, dos palabras que muchos contribuyentes creen tener resueltas, pero que esconden un problema.
  • Miles de monotributistas quedan sin atención porque nadie les explicó que deben elegir un prestador de forma manual.
  • A diferencia de los empleados en relación de dependencia, que tienen obra social asignada desde el primer día, quienes facturan por monotributo deben completar un trámite específico para habilitar su cobertura en 2026.
  • La Superintendencia de Servicios de Salud mantiene un listado con más de 40 obras sociales habilitadas en todo el país.

Obra social monotributo, dos palabras que muchos contribuyentes creen tener resueltas, pero que esconden un problema. La cobertura médica no se activa sola cuando pagás la cuota mensual.

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Miles de monotributistas quedan sin atención porque nadie les explicó que deben elegir un prestador de forma manual. A diferencia de los empleados en relación de dependencia, que tienen obra social asignada desde el primer día, quienes facturan por monotributo deben completar un trámite específico para habilitar su cobertura en 2026.

La Superintendencia de Servicios de Salud mantiene un listado con más de 40 obras sociales habilitadas en todo el país. La elección no es menor: de esa decisión depende la calidad de atención, la cartilla de médicos disponibles y la posibilidad de sumar familiares.

monotributo

Qué obras sociales tiene ARCA para monotributistas en abril 2026

No todas las opciones del padrón ofrecen la misma calidad de atención. Algunas se destacan por su cobertura nacional, cartilla extensa y planes flexibles.

  • OSEPM (Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas) es una de las más elegidas. Tiene cobertura en todo el país, permite sumar familiares y ofrece planes adaptables según la categoría del monotributo.
  • AAPM (Obra Social de Agentes de Propaganda Médica) sobresale en atención ambulatoria. Sus programas preventivos y el acceso a medicamentos con descuento la convierten en una opción sólida para quienes priorizan la medicina preventiva.
  • OSPECON (Obra Social del Personal de Dirección de la Industria de la Construcción) es ideal para quienes viven fuera del AMBA. Su red de prestadores en el interior del país y la cobertura hospitalaria de alta complejidad la posicionan como una alternativa fuerte.
  • OSFYB (Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos) se destaca por la atención de patologías complejas. Su cobertura en medicamentos de alto costo y estudios especializados la hace recomendable para quienes requieren tratamientos prolongados.
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