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Andrea Rincón reveló detalles sobre su antiguo encuentro amoroso con Lionel Messi

La actriz desmintió una supuesta infidelidad del capitán argentino y aseguró que el futbolista no estaba en pareja con Antonela Roccuzzo en aquel tiempo.

Rincón dijo que le trajo suerte a Messi.

Rincón dijo que le trajo suerte a Messi.

La actriz Andrea Rincón brindó precisiones sobre su antiguo encuentro amoroso con Lionel Messi. Sus palabras surgieron durante una entrevista en el programa de streaming que conduce Martín Cirio.

La artista está conversando con la producción del reality para su reincorporación.
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Ante la consulta del presentador, Rincón admitió su temor por la repercusión de sus dichos. La intérprete rememoró que el suceso tuvo lugar cuando ella contaba con 24 años de edad.

La artista asoció un éxito deportivo del futbolista con aquel contacto previo. "Al otro día él metió un gol. Y yo dije 'Este se la re creyó'. Porque yo le había dicho que traía suerte", recordó.

El punto central de su discurso fue la situación sentimental del astro rosarino en esa época. "Él no estaba con Antonela, es lo único que voy a decir. Él no le fue infiel a Antonela", aseguró Rincón.

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El fragmento de la entrevista alcanzó una rápida viralización en X, TikTok e Instagram. Los usuarios de estas plataformas replicaron el contenido de forma masiva en pocos minutos y la comunidad virtual analizó la cronología de los hechos para comprobar la autenticidad de la historia.

Rincón sostuvo la veracidad de su relato frente a las cámaras del programa. "No miento", sentenció la protagonista para finalizar su intervención sobre el capitán de la Selección.

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