La actriz desmintió una supuesta infidelidad del capitán argentino y aseguró que el futbolista no estaba en pareja con Antonela Roccuzzo en aquel tiempo.

La actriz Andrea Rincón brindó precisiones sobre su antiguo encuentro amoroso con Lionel Messi . Sus palabras surgieron durante una entrevista en el programa de streaming que conduce Martín Cirio .

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Ante la consulta del presentador, Rincón admitió su temor por la repercusión de sus dichos. La intérprete rememoró que el suceso tuvo lugar cuando ella contaba con 24 años de edad.

La artista asoció un éxito deportivo del futbolista con aquel contacto previo. "Al otro día él metió un gol. Y yo dije 'Este se la re creyó'. Porque yo le había dicho que traía suerte" , recordó.

El punto central de su discurso fue la situación sentimental del astro rosarino en esa época. "Él no estaba con Antonela, es lo único que voy a decir. Él no le fue infiel a Antonela" , aseguró Rincón.

Embed “TIENE UN LINDO CULO, NO?” “SI.”



Andrea Rincón recordó su relación sexoafectiva con Messi, confirmó que no le fue infiel a Antonella, y destacó el buen trasero del astro. pic.twitter.com/FtzkiI1d7C — Por Decreto (@XDecretoOK) April 27, 2026

El fragmento de la entrevista alcanzó una rápida viralización en X, TikTok e Instagram. Los usuarios de estas plataformas replicaron el contenido de forma masiva en pocos minutos y la comunidad virtual analizó la cronología de los hechos para comprobar la autenticidad de la historia.

Rincón sostuvo la veracidad de su relato frente a las cámaras del programa. "No miento", sentenció la protagonista para finalizar su intervención sobre el capitán de la Selección.