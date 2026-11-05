6 de noviembre de 2026 Inicio
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"No las revictimicen": la mamá de Lara Gutiérrez exigió detener la filtración de videos del triple crimen

Stella Maris Castro responsabilizó directamente a la Justicia por el daño a la familia luego de que se difundiera una grabación de las torturas: "Pedimos encarecidamente que tengan a resguardo ese video y se filtró igual".

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Denunciaron la filtración de un video de una de las víctimas del triple femicidio.

Denunciaron la filtración de un video de una de las víctimas del triple femicidio.

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El tratamiento de algunos medios sobre el triple femicidio de Florencio Varela, con la difusión de un video donde se ven las torturas a una de las víctimas de femicidio, generó un contundente reclamo de sus familiares. "No las revictimicen", fue el pedido de la mamá de Lara Gutiérrez, Stella Maris Castro.

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"Soy la mamá de Lara Gutiérrez y responsabilizo al doctor Juez (Ernesto) Rodríguez y a la doctora (Sandra) Arroyo Salgado de haberse filtrado el video donde torturan y desviven a mi hija", se escucha decir a la mujer.

"Ellos no tenían por qué haber permitido que se filtre ese video cuando la familia se lo pidió encarecidamente, que tengan a resguardo ese video, que no se filtre como la autopsia, y se filtró. Entonces los responsabilizo absolutamente a los jueces", remarcó la mamá de la adolescente de 15 años.

Castro recibió el apoyo de Jorge Taddei y Beatriz Regal, los padres de Wanda Taddei, asesinada por Eduardo Vázquez en febrero de 2010, y de Carola Labrador, la mamá de Candela Rodríguez, la niña de 11 años secuestrada y asesinada en agosto de 2011 en Hurlingham.

Luego de conocerse las imágenes de cómo era torturada la menor junto con Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ambas de 20 años, la Fiscalía Federal Nº2 de Morón emitió un comunicado apuntando a las empresas periodísticas para que se abstengan de difundir o describir dicho material.

La fiscal Mariela Labozzetta pidió poner freno a la revictimización de los seres queridos y proteger la investigación, que se encuentra bajo secuestro de sumario, y donde el crimen organizado se cruza con la violencia machista.

De forma simultánea al comunicado oficial, la familia de Brenda del Castillo, representada por el abogado Fernando Burlando, solicitó una cautelar de urgencia para la prohibición absoluta de exhibición, reproducción o circulación del video, fotos, audios o transcripciones en portales web, plataformas digitales y redes sociales.

El origen del video

El archivo de video sobre la tortura de Lara Gutiérrez, víctima del triple crimen de Florencio Varela, fue hallado tras el peritaje al teléfono celular de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, alias "Roger", imputado en una causa por narcotráfico tramitada en el juzgado de Arroyo Salgado, desde donde fue remitido como prueba a la causa principal por los crímenes ocurridos entre el 19 y el 20 de septiembre de 2025 en Villa Vatteone.

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