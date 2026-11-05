Renunció el ministro del Interior de Paraguay en medio del escándalo de Ueno Bank

La dimisión de Enrique Riera se produce en un escenario de fuerte incertidumbre institucional, con el Congreso debatiendo la salida del presidente Santiago Peña.

En medio de la profunda crisis política que atraviesa Paraguay a partir del colapso de Ueno Bank, el ministro del Interior, Enrique Riera, presentó su renuncia al cargo, tal como lo había hecho horas antes el presidente Santiago Peña.

Cuáles son las acusaciones a las que se enfrentará Santiago Peña durante el juicio político en Paraguay

La salida de Riera se produce en un escenario de fuerte incertidumbre institucional, con el Congreso debatiendo la dimisión de Peña y las consecuencias políticas del escándalo que involucra a Ueno Bank.

Riera había sido uno de los protagonistas de la jornada, al ser el encargado de trasladar hasta el Congreso Nacional la nota mediante la cual Peña formalizó su renuncia a la Presidencia de la República.

El ahora saliente ministro del Interior también había señalado que permanecería al lado del mandatario hasta el último momento y que, una vez concretada su salida, retomaría su banca en el Senado.

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció este jueves que inició el proceso de pago de la garantía a los depositantes de Ueno Bank, en el marco del cierre de la entidad, que generó una crisis política, económica y social, y derivó en el juicio político al que se enfrentará el presidente Santiago Peña . Algunos clientes ya confirmaron acreditaciones en sus cuentas de otras instituciones financieras, según informó el medio local Última Hora.

En esta primera etapa, el beneficio alcanza a quienes tienen depósitos de hasta 10 millones de guaraníes, no registran deudas con la entidad y cuentan con una cuenta habilitada en otro banco o financiera del sistema nacional. El BCP aclaró que quienes no superen ese monto recibirán todos sus fondos.

El organismo informó que comunicará los pagos a los siguientes grupos por sus canales oficiales, a medida que avance el proceso y dentro del plazo previsto por la ley, y habilitó una plataforma para que cada beneficiario consulte cuál es la entidad financiera asignada para recibir la transferencia correspondiente.

El BCP recordó que las personas físicas y jurídicas vinculadas a Ueno Bank están excluidas de la cobertura, conforme a la Ley 2334/03. Si reciben fondos, deberán devolverlos al Fondo de Garantía de Depósitos en un plazo de 24 horas, sin perjuicio de eventuales acciones civiles y penales.