5 de noviembre de 2026 Inicio
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Entre Ríos: fuerte repudio tras una publicidad donde ocultaban a una mujer en una bolsa de consorcio

Una óptica entrerriana intentó hacer humor con el secuestro y la violencia de género para promocionar sus productos. Ante el repudio general, borraron el video e hicieron su descargo.

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La humorada de poner a una clienta en el baúl de un auto terminó con una tibia excusa.

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Redes sociales

En medio de una ola de femicidios en Argentina, una óptica de la localidad entrerriana de Chajarí bromeó con el secuestro de una mujer y el ocultamiento del cuerpo en una bolsa de consorcio como parte de un contenido publicitario para redes, lo que despertó un repudio generalizado e inmediato.

Micaela García tenía 21 años, estudiaba el profesorado de Educación Física y militaba en el Movimiento Evita y en Ni Una Menos.
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El video, que incluía una escena de violencia de género, apuntaba a un supuesto humor irónico. La pieza audiovisual buscaba jugar con la supuesta contradicción entre lo que se decía y lo que se mostraba.

Mientras un hombre hablaba con normalidad ante la cámara diciendo que en el comercio "atendían a todos con mucha amabilidad" aunque no concretaran una compra, la pantalla mostraba al mismo sujeto metiendo a una mujer dentro de una bolsa negra de consorcio para luego cargarla y encerrarla en el baúl de un vehículo.

Ante los comentarios negativos por la publicidad, cuestionada por machista y por naturalizar la violencia por cuestiones de género, la dueña del local hizo un descargo: "No fue nuestra intención perjudicar o herir a alguien". Sin embargo, muchos usuarios señalaron que el "chiste" de mal gusto exponía la falta de sensibilidad sobre la escalada de femicidios.

La violencia de género es un tema de Derechos Humanos y no de inseguridad.

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Femicidios: octubre fue el peor mes con 43 víctimas

Desde el 1° de enero al 31 de octubre de 2026, se produjeron 207 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 9 trans femicidios y 24 femicidios vinculados de varones adultos y niños, según el Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano" de la Casa del Encuentro, que resaltó que el mes pasado fue el octubre con el mayor registro desde 2008.

Si sufrís violencia por motivos de género o sabés de alguien que sea víctima, podés hacer la denuncia de forma anónima, gratuita y nacional a la Línea 144, que brinda atención telefónica especializada durante las 24 horas, los 365 días del año. En caso de riesgo de vida llamar al 911.

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