Triple femicidio en Florencio Varela: afirman que el Pequeño J aparece en el video de la tortura a Lara Gutiérrez

La causa por el triple narcofemicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela se encuentra bajo secreto de sumario, pero una fuente del caso filtró que un celular peritado contendría un video de dos minutos de la tortura a la adolescente de 15 años a la que asesinaron cortándole el cuello luego de quemarle y amputarle todos los dedos de la mano izquierda.
El Pequeño J aparece en las imágenes sujetando a la menor de edad contra una cama y participando de su tortura. "Pequeño J hace mucho más que simplemente aparecer en el video. Se lo ve torturando a Lara, que está en una cama. La aprieta y se le va encima, la retiene, mientras a ella a cortan toda. Es un espanto", contó la fuente del caso a Infobae.
Las imágenes muestran que el encargado de la tortura era el peruano de 35 años Pablo Daniel Macalopu Cafferata, alias “Roger”, detenido por narcotráfico en una causa a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. El celular de Macalopu fue peritado con el software forense UFED: así se encontró el video, que fue compartido al Juzgado Federal N°2 de Morón.
Se dispuso la detención conjunta de Macalopu entre ambas causas, el expediente narco que tramita en San Isidro y la investigación del triple crimen, confirmaron altas fuentes judiciales a Infobae.
Qué dijo el abogado del Pequeño J sobre el video
El abogado de Tony Janzen Valverde, Lucas Contreras Alderete, puso en duda la autenticidad de las imágenes: "Desde la defensa vamos a poner especial énfasis en que se verifique rigurosamente la autenticidad e integridad del material audiovisual, así como la legalidad de su obtención e incorporación al proceso".
"Antes de formular cualquier valoración sobre su contenido, consideramos indispensable que se establezca su origen, se preserve su cadena de custodia y se descarte cualquier posibilidad de alteración o manipulación", sostuvo Contreras Alderete, quien todavía no tuvo acceso al material por el secreto de sumario.