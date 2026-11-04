4 de noviembre de 2026 Inicio
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Triple femicidio en Florencio Varela: afirman que el Pequeño J aparece en el video de la tortura a Lara Gutiérrez

El primer detenido por los tres asesinatos había afirmado que no estuvo presente durante los asesinatos, pero un registro audiovisual lo mostraría participando de la tortura de la víctima de 15 años.

Por
Pequeño J

Pequeño J, al ser extraditado desde Perú, donde fue detenido.

La causa por el triple narcofemicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela se encuentra bajo secreto de sumario, pero una fuente del caso filtró que un celular peritado contendría un video de dos minutos de la tortura a la adolescente de 15 años a la que asesinaron cortándole el cuello luego de quemarle y amputarle todos los dedos de la mano izquierda.

Nanci Godoy, maestra rural de 52 años asesinada en Corrientes.
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El Pequeño J aparece en las imágenes sujetando a la menor de edad contra una cama y participando de su tortura. "Pequeño J hace mucho más que simplemente aparecer en el video. Se lo ve torturando a Lara, que está en una cama. La aprieta y se le va encima, la retiene, mientras a ella a cortan toda. Es un espanto", contó la fuente del caso a Infobae.

Las imágenes muestran que el encargado de la tortura era el peruano de 35 años Pablo Daniel Macalopu Cafferata, alias “Roger”, detenido por narcotráfico en una causa a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. El celular de Macalopu fue peritado con el software forense UFED: así se encontró el video, que fue compartido al Juzgado Federal N°2 de Morón.

Se dispuso la detención conjunta de Macalopu entre ambas causas, el expediente narco que tramita en San Isidro y la investigación del triple crimen, confirmaron altas fuentes judiciales a Infobae.

Qué dijo el abogado del Pequeño J sobre el video

El abogado de Tony Janzen Valverde, Lucas Contreras Alderete, puso en duda la autenticidad de las imágenes: "Desde la defensa vamos a poner especial énfasis en que se verifique rigurosamente la autenticidad e integridad del material audiovisual, así como la legalidad de su obtención e incorporación al proceso".

"Antes de formular cualquier valoración sobre su contenido, consideramos indispensable que se establezca su origen, se preserve su cadena de custodia y se descarte cualquier posibilidad de alteración o manipulación", sostuvo Contreras Alderete, quien todavía no tuvo acceso al material por el secreto de sumario.

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