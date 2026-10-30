30 de octubre de 2026 Inicio
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Argentina en emergencia: hubo 239 femicidios en lo que va del año

El Observatorio Nacional Mujeres, Disidencias, Derechos advirtió que la precariedad económica y la falta de atención estatal profundizan el riesgo para mujeres y disidencias ante la escalada de femicidios en Argentina.

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Entre el 1 de enero y el 30 de octubre se han contabilizado 239 femicidios en Argentina.

Entre el 1 de enero y el 30 de octubre se han contabilizado 239 femicidios en Argentina.

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De acuerdo con los datos del Observatorio Nacional Mujeres, Disidencias, Derechos se registraron 239 femicidios en Argentina entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2026. Desde el colectivo feminista declararon la emergencia por la violencia machista.

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El impacto de los asesinatos por cuestiones de género en el décimo mes del año refleja un agravamiento de la situación: hubo 36 femicidios registrados. "El peor octubre en 5 años", advirtieron sobre la cantidad de crímenes de este tipo, el mayor desde el año 2022.

Estos números dan cuenta de una frecuencia de crímenes de un femicidio cada 30 horas, y un total de 179 niños, niñas y adolescentes que quedaron huérfanos tras el asesinato de sus madres. Además, se computaron 728 intentos de asesinato por razones de género en el mismo período.

Desde el Observatorio remarcaron que la violencia de género en su situación más extrema se relaciona directamente con el deterioro de las condiciones socioeconómicas, que sumado a la falta de respuesta del Estado, deja expuestas a miles de mujeres y disidencias frente a la violencia machista.

MuMaLá y los casos que marcaron la emergencia

Desde MuMaLá relevaron los últimos casos de violencia de género extrema y declararon la emergencia por los femicidios en la Argentina. Resaltaron el femicidio de Nanci Godoy (52), la maestra rural en Corrientes, asesinada tras haber permanecido desaparecida durante 20 días. Nanci ejercía en un paraje de difícil acceso y había visibilizado las condiciones de vulnerabilidad en las que estudiaban las infancias de la zona.

Daniela Villalba (28), Tatiana Micaela Fernández (27), Débora Bordón (30 años) y Bárbara Camila Aragón (26 años) son cuatro trabajadoras sexuales víctimas de femicidios ocurridos en octubre de 2026 en Argentina. Desde el sindicato de trabajadoras sexuales (AMMAR) exigieron que cese la estigmatización, protección y derechos laborales y sociales.

En el caso de Natalia Giménez (35), asesinada en Rosario, la investigación vincula el crimen con amenazas por parte de prestamistas en el marco de una deuda con intereses usurarios, exponiendo el peligro del endeudamiento informal como factor de riesgo.

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