30 de octubre de 2026 Inicio
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Femicidio de Micaela García: Wagner declaró contra Pavón y dijo que fue una "cacería" conjunta

El femicidia Sebastián Wagner, condenado a perpetua, ratificó la coautoría del acusado Néstor Pavón en el asesinato de la joven militante. La causa avanza con testimonios clave.

Marina Hermoso
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Marina Hermoso
Empezó el segundo juicio contra Pavón como coautor del femicidio de Mica García.

Empezó el segundo juicio contra Pavón como coautor del femicidio de Mica García.

Fundación Micaela García "La Negra"

El segundo juicio a Néstor Pavón, ahora como coautor del femicidio de Micaela García, que ocurrió el 1° de abril de 2017 en Gualeguay, ya tuvo sus primeras dos audiencias en la Sala 1° de los Tribunales. Buscan determinar el grado de responsabilidad de Pavón como coautor en el abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado (femicidio) de la estudiante.

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El debate tuvo como centro, este viernes, la declaración de Sebastián Wagner, condenado a prisión perpetua por el asesinato de la joven de 21 años, en calidad de testigo. El femicida ratificó la coautoría del acusado, definió el hecho como una "cacería" conjunta y detalló que volvieron en el auto para buscar una herramienta para excavar.

Durante la audiencia, se supo que días antes de su citación judicial, Wagner había sufrido un ataque con armas punzantes dentro de la unidad penal con el objeto de evitar su declaración. A pesar de hablar de su agotamiento físico y psicológico, el testigo sostuvo su versión sobre los hechos y pidió disculpas ante el tribunal, según reveló el medio local El Debate Pregón.

El tribunal también sumó el testimonio clave de un camionero que presenció el paso del vehículo en el cruce de Antártida Argentina y Quadri, quien aseguró haber visto la pierna de la víctima asomar por una ventanilla en un intento desesperado por resistirse.

Además, declaró un empleado de un lavadero que confirmó múltiples llamadas sin respuesta hacia Pavón durante esa mañana, prueba que coincide con las declaraciones de las mozas del local comercial donde los dos acusados habían estado reunidos horas antes.

Testimonios clave y apertura del debate judicial

El segundo juicio contra Néstor Pavón como coautor del femicidio de Micaela García comenzó este jueves en los Tribunales de Gualeguay, Entre Ríos. El inicio del debate estuvo a cargo de la Fiscalía que coordina Gamal Taleb junto a la doctora Maite Burruchaga, y de la querella, representada por los abogados José Iparraguirre y Marcelo Boeykens en nombre de la familia de la víctima.

Las primeras audiencias incluyeron las declaraciones testimoniales de Andrea Lescano, madre de Micaela García, y de dos de sus amigas y compañeras de estudio y militancia. Se expuso un informe sobre las cámaras de seguridad que permitió seguir el trayecto de la joven, la persecución efectuada a bordo de un automóvil Renault 18 Break y el posterior paso de los agresores por un lavadero antes del traslado del cuerpo hacia la zona de Seis Robles, la estancia donde hallaron el cadáver de la víctima luego de días de intensa búsqueda.

Por su parte, la defensa técnica del imputado, ejercida por Ramón Elías Salto y Edwin Henry Valenzuela Rojas, cuestionó la mecánica de los hechos planteada en el proceso anterior.

El apoyo de las organizaciones sociales

Paralelamente a las audiencias, las organizaciones sociales y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) acompañaron el reclamo de justicia con una vigilia en la Plaza Constitución, la principal de la localidad del sur entrerriano. La causa se reanudará el lunes con nuevas testimoniales y la declaración del acusado Néstor Pavón.

Desde la Fundación Micaela García "La Negra" invitan a seguir el juicio por la militante del Ni Una Menos y del Movimiento Evita con la transmisión en vivo a través de www.youtube.com/@prensajuser. "La memoria de Micaela y la búsqueda de justicia nos convocan", remarcaron en redes sociales.

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