Intento de femicidio en Córdoba: detuvieron a un hombre por rociar con alcohol y prender fuego a su pareja

El agresor de 27 años fue detenido e imputado por violencia familiar y de género. El ataque ocurrió en una vivienda de Santa Rosa de Calamuchita y la mujer permanece internada con el 36% del cuerpo quemado.

El Hospital Regional de Santa Rosa de Calamuchita fue el primero en brindar atención médica a la víctima.

Un hombre de 27 años fue detenido e imputado por violencia familiar y de género por disposición del fiscal Nicolás Torres tras un llamado a emergencias en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba. De la causa judicial surge que el agresor habría rociado a su pareja con alcohol y le habría prendido fuego con un encendedor durante una discusión.

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La mujer de 33 años logró refugiarse bajo la ducha del baño; vecinos del lugar dieron aviso a la Policía y la trasladaron al Hospital Regional de Santa Rosa de Calamuchita.

La Fiscalía de Río Tercero informó que la víctima presenta quemaduras en rostro, cuello, tórax, espalda y ambos brazos, que comprometen aproximadamente el 36% de su superficie corporal, lesiones que, de acuerdo a los peritos, pusieron en peligro su vida.

El ataque tuvo lugar la tarde del último martes en Córdoba. La Policía acudió a la vivienda y aprehendió al hombre, quien también presentaba quemaduras y recibió asistencia médica en el Hospital Regional Eva Perón. Eventualmente, fue derivada a un centro asistencial de mayor complejidad de la ciudad de Córdoba, donde permanece internada en terapia intensiva.

Desde el inicio de la causa, la Fiscalía tomó declaración al personal policial y a vecinos que asistieron a la víctima, constató el lugar del hecho y se dispuso su preservación con consigna policial.

Ese mismo día, mediante una orden de allanamiento librada por el juez de Paz de Santa Rosa se registró la vivienda con la intervención de un equipo de Policía Judicial y de personal de pericias de Bomberos de la Policía, que realizó el relevamiento para el informe técnico ígneo.

Argentina en emergencia: hubo 239 femicidios en lo que va del año

De acuerdo con los datos del Observatorio Nacional Mujeres, Disidencias, Derechos de MuMaLá se registraron 239 femicidios en Argentina entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2026. Desde el colectivo feminista declararon la emergencia por la violencia machista.

El impacto de los asesinatos por cuestiones de género en el décimo mes del año refleja un agravamiento de la situación: hubo 36 femicidios registrados. "El peor octubre en 5 años", advirtieron sobre la cantidad de crímenes de este tipo, el mayor desde el año 2022.

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Estos números dan cuenta de una frecuencia de crímenes de un femicidio cada 30 horas, y un total de 179 niños, niñas y adolescentes que quedaron huérfanos tras el asesinato de sus madres. Además, se computaron 728 intentos de asesinato por razones de género en el mismo período.

Desde el Observatorio remarcaron que la violencia de género en su situación más extrema se relaciona directamente con el deterioro de las condiciones socioeconómicas, que sumado a la falta de respuesta del Estado, deja expuestas a miles de mujeres y disidencias frente a la violencia machista.