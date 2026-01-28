¿Para Milei? El mensaje de Lali Espósito tras el show en Mar del Plata La cantante publicó una frase de una de sus canciones y luego difundió un duro video de Amnistía Internacional sobre los incendios en Chubut. En redes, muchos usuarios lo interpretaron como una alusión directa al Presidente, quien en medio de la crisis ambiental cantó en un espectáculo de Fátima Florez. Por + Seguir en







Lali Espósito volvió a quedar en el centro de la escena política luego de que distintos usuarios interpretaran que realizó una publicación contra Javier Milei, aunque sin mencionarlo. Tras el polémico show del Presidente en Mar del Plata, la artista compartió en sus historias de Instagram un fragmento de su canción "Payaso" con una frase que no pasó inadvertida: “Hoy sos el show principal. Te queda grande el disfraz, payaso”.

image Minutos después, compartió un video de Amnistía Internacional Argentina sobre los incendios que arrasan la provincia de Chubut. Según el organismo, ya fueron afectadas más de 35 mil hectáreas, una superficie equivalente a más de 50 mil canchas de fútbol. “La magnitud es devastadora. La respuesta es insuficiente”, advirtieron desde Amnistía.

En el texto que acompañó la publicación, la organización agregó datos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) que ponen el foco en la política estatal frente a la emergencia ambiental. Mientras el fuego avanza, señaló que en 2025 el Servicio Nacional de Manejo del Fuego dejó sin ejecutar casi el 25% de su presupuesto, unos 20 mil millones de pesos. Y que para 2026 se proyecta un recorte real del 71,6%, con impacto directo en menos horas de vuelo y una reducción de los sistemas de alerta temprana.

“La Patagonia y tus derechos arden. El Estado no responde. Exigimos prevención, recursos y acción urgente”, cierra el mensaje de Amnistía. Usuarios de redes sociales interpretaron que las historias de la cantante estuvieron dirigidas a Milei, quien en medio de la crisis ambiental en la Patagonia se mostró en Mar del Plata asistiendo al show de Fátima Florez. Incluso, el mandatario subió al escenario para cantar “El rock del gato”, en una imagen que se viralizó rápidamente.