¿Cuál es la vigencia? Estos conductores no podrán renovar la licencia de conducir en 2026

En Argentina, hay determinadas circunstancias que bloquean la renovación de la licencia.

Se confirmó cuáles son los conductores que no pueden renovar la licencia de conducir durante este año.

  • No hay edad máxima para manejar, pero desde los 70 la licencia se renueva todos los años.
  • La aptitud médica es obligatoria y define si se puede renovar.
  • Enfermedades no controladas pueden impedir el trámite.
  • Multas impagas o pérdida de puntos inhabilitan la licencia.

En Argentina, la normativa no fija una edad máxima para renovar la licencia de conducir, siempre que la persona demuestre aptitud médica y técnica para manejar. No obstante, con el paso del tiempo aumentan los controles y se acortan los plazos de vigencia. Los conductores de entre 21 y 65 años suelen renovar el registro cada cinco años, pero a partir de los 65 la validez se reduce a tres. El mayor nivel de exigencia se aplica desde los 70 años, cuando la renovación se vuelve anual y, en muchos casos, implica repetir no solo el examen psicofísico, sino también las evaluaciones teóricas y prácticas.

Más allá de la edad, el estado de salud resulta determinante para conservar el permiso. La presencia de patologías crónicas o condiciones médicas específicas, como diabetes que requiere insulina, enfermedades cardíacas o trastornos neurológicos, puede frenar la renovación automática. En estas situaciones, el conductor debe presentar informes o avales de un médico especialista que certifiquen el control de la enfermedad y su compatibilidad con la conducción. Según el caso, la autoridad puede otorgar licencias con vigencias más breves y exigir controles médicos periódicos.

multas-de-transito.jpg

De cara a 2026, el trámite se apoya cada vez más en herramientas digitales, especialmente a través de la plataforma Mi Argentina, donde debe figurar actualizado el estado psicofísico del titular. Quienes renuevan por edad o por motivos de salud deben contar con DNI vigente y domicilio actualizado, libre deuda de infracciones y el comprobante de pago del CENAT. La falta de aptitud médica o el incumplimiento de requisitos vinculados a enfermedades preexistentes figuran entre las principales causas de inhabilitación, en un sistema que prioriza la prevención y la evaluación individual de cada conductor.

Qué conductores no pueden renovar la licencia de conducir en 2026

Con la normativa actual de la Ley de Tránsito vigente en 2026, la imposibilidad de renovar la licencia se concentra, en primer lugar, en quienes no consiguen acreditar la aptitud psicofísica. Este requisito funciona de manera autónoma al formato del registro, ya que las licencias carecen de vencimiento material, pero mantienen una “vigencia de salud” obligatoria. Las personas con enfermedades crónicas sin control adecuado, o cuyas capacidades visuales, auditivas o motrices no alcanzan los parámetros exigidos, quedan inhabilitadas de forma directa. A este grupo se suman quienes no informaron el cambio de domicilio en el DNI dentro del plazo de 90 días, situación que genera la baja inmediata del registro en el sistema nacional.

Multas de tránsito Provincia de Buenos Aires

Los antecedentes de conducta y las obligaciones impagas representan otro motivo clave de exclusión. Los conductores con multas firmes sin cancelar no pueden avanzar con la actualización del registro hasta regularizar su situación a través del CENAT. En paralelo, el sistema de puntos resulta determinante: quienes pierden la totalidad de los 20 puntos por infracciones graves, como manejar bajo los efectos del alcohol, participar en carreras ilegales o cometer reiteradas faltas semafóricas, reciben una inhabilitación temporal que impide cualquier renovación hasta cumplir el período de sanción y aprobar los cursos obligatorios de reeducación vial.

La edad también establece condiciones específicas cuyo incumplimiento impide continuar habilitado para conducir. Desde los 70 años, la acreditación de la aptitud física debe realizarse cada año y de manera presencial, sin excepciones, y la omisión de este trámite deja sin validez la licencia digital disponible en la app Mi Argentina. En el caso de los conductores noveles, rige una restricción adicional: si durante los primeros dos años incurren en una infracción grave, el permiso se suspende y el sistema bloquea la renovación automática, exigiendo rendir nuevamente los exámenes teóricos y prácticos completos.

