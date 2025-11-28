Falleció un joven que volvía de trabajar y fue brutalmente golpeado por dos policías: "Lo mataron como si fuera un perro" Samuel Tobares regresaba de trabajar en un hotel de Villa Carlos Paz cuando fue interceptado por dos policías que le propinaron una fuerte golpiza, tras la que falleció en el lugar. Los agentes involucrados están detenidos e imputados por el delito de homicidio preterintencional. Por + Seguir en







Samuel Tobares, el joven fallecido en Córdoba.

Dos policías fueron detenidos por la muerte de un hombre durante un operativo en la provincia de Córdoba y la autopsia indicó que la víctima presenta golpes de distinto tipo. El procedimiento policial sucedió el 24 de noviembre en Villa Parque Siquiman cuando los efectivos mantuvieron un altercado con Samuel Tobares, de 34 años, quien se encontraba en una garita de colectivos.

De acuerdo a una reconstrucción realizada por el diario La Voz, los oficiales se acercaron al lugar debido que Tobares estaba teniendo una discusión con una mujer y en ese contexto, al intentar detenerlo, se habría iniciado la golpiza.

Según declaró un testigo directo de los hechos al noticiero cordobés Telenoche, a Tobares "lo mataron como si fuera un perro". "Vi cuando empezó el control, cuando lo llevaron para el móvil. Lo insultaron, lo agredieron. En un forcejeo le pegan una piña, lo tiraron contra el móvil, el chico se cayó y le pegaron patadas”, relató Guillermo, el testigo, en el lugar donde ocurrió la golpiza.

El hombre afirmó que los agentes “estuvieron sentados arriba de él durante 15 o 20 minutos. Dos personas de 80 kilos arriba de un chico flaquito. Le dijeron ‘puto de mierda’, ‘gil de mierda’, ‘otario’. Le dieron como a una bolsa de boxeo”.

Según el mismo testimonio, al ver que el muchacho se había desvanecido por los golpes, los policías comenzaron a practicarle maniobras de RCP: “Los brazos se le caían. Ahí empiezan a hacerle RCP. Es mentira que ese chico se murió en el Funes. Se murió acá. Lo dejaron morir en la calle. Cuando se dieron cuenta que se la mandaron, se agarraban la cabeza”.

Minutos después de reportado el hecho, se confirmó que el hombre murió, motivo por el cual la Fiscalía de Instrucción N°2 de Carlos Paz, a cargo de Ricardo Mazzuchi, ordenó que se realice una autopsia para saber qué pasó durante el operativo. La necropsia determinó que Tobares tenía golpes en diversas partes del cuerpo, pero que ninguno habría sido el causante del desenlace fatal como, por ejemplo, traumatismo de cráneo o daños en algún órgano. Aun así, las autoridades informaron que todavía restan conocer otros estudios complementarios que se realizaron. De igual modo, el fiscal ordenó que los dos policías que estuvieron en el procedimiento sean detenidos e imputados por el delito de homicidio preterintencional.