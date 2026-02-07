Inundaciones en Salta: al menos 200 evacuados y ríos desbordados por un temporal histórico Las intensas lluvias afectaron principalmente al sur de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que habrá más tormentas en los próximos días. Por + Seguir en







Las inundaciones afectaron Salta.

Al menos 240 personas fueron evacuadas en la provincia de Salta debido a un intenso temporal, por el cual se registraron grandes inundaciones y ríos desbordados, especialmente en los barrios del sur. Las autoridades mantienen activos los operativos de rescate, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que habrá más tormentas en los próximos días.

Las precipitaciones alcanzaron niveles sin precedentes para la región, con registros que marcaron un récord histórico y forzaron la evacuación de cientos de vecinos. En este marco, datos meteorológicos oficiales y reportes de autoridades locales indicaron que en Metán se registraron alrededor de 200 milímetros de lluvia en un período muy reducido de tiempo.

Las tormentas generaron anegamientos casi inmediatos en distintos sectores urbanos, mientras que en el cruce de las calles Buenos Aires y Juana Azurduy, la fuerza del agua fue tal que colapsó un canal subterráneo y destruyó el pavimento.

Embed Graves inundaciones durante la noche en Salta, Argentina. Las localidades más afectadas fueron Metán y El Galpón, donde se acumularon entre 180 y 200 mm en pocas horas.



Hay barrios enteros bajo el agua y varias personas debieron ser rescatadas de sus hogares y vehículos. pic.twitter.com/aC9Y5PbQoQ — Cindy (@cindymfernandez) February 6, 2026 En tanto, las personas evacuadas fueron alojadas en el Complejo Deportivo Municipal, habilitado como centro de contención y asistencia permanente.

Debido a la situación, el Gobierno provincial, en conjunto con Defensa Civil y fuerzas de Seguridad, mantiene activos los operativos de asistencia en Metán, El Galpón, además de los barrios 20 de Junio y Villa San José, donde se registraron rutas intransitables, canales desbordados y cortes preventivos del suministro eléctrico.

En tal sentido, las autoridades recomendaron extremar precauciones, evitar circular por áreas inundadas, mantenerse informados por canales oficiales y preparar elementos de emergencia ante posibles nuevas crecidas de los ríos, ante los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.