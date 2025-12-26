27 de diciembre de 2025 Inicio
Presupuesto 2026: Ezequiel Atauche no supo responder sobre el financiamiento a educación y discapacidad

El senador de La Libertad Avanza reconoció que no sabe cómo se van a conseguir los recursos necesarios para sostener la ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en Discapacidad. "Eso lo va a definir el Ejecutivo, no tengo información para dar", dijo tras la sesión.

Atauche habló con C5N después de que el oficialismo consiguiera la aprobación del Presupuesto.

Durante la noche de este viernes, el Gobierno logró obtener la media sanción del Senado para aprobar definitivamente el Presupuesto 2026. Después de un extenso debate que comenzó en la Cámara Baja, finalmente no se derogaron las leyes de Financiamiento Universitario ni la de Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, el senador Ezequiel Atauche, uno de los referentes del oficialismo en el recinto, no supo responder de qué manera la Casa Rosada va a conseguir las partidas presupuestarias para sostener esas normas.

El Gobierno consiguió la aprobación final del Presupuesto 2026.
Ante la pregunta de Lautaro Maislin, en el programa Fuera de agenda que conduce junto a Daniela Gian por la pantalla de C5N, acerca de dónde va a recortar recursos el Gobierno para dárselos la ley de Financiamiento Educativo y Emergencia en Discapacidad, Atauche respondió: "Eso lo va a definir el Ejecutivo. No tengo esa información para darte".

El senador de La Libertad Avanza destacó la aprobación final de la "ley de leyes". "Fue una victoria muy esperada, necesitamos presupuesto. Veníamos trabajando hace años para poder lograr un presupuesto con déficit cero, eso se logró", sostuvo Atauche.

En cuanto a esta primera gran victoria de la segunda etapa del Gobierno tras las elecciones parlamentarias, Atauche subrayó la importancia de que el bloque del oficialismo ahora esté capitaneado por Patricia Bullrich. "Está haciendo un gran trabajo; se ven los triunfos, la mano de ella. Se ve la mano de esta nueva organización política de La Libertad Avanza y los resultados están a la vista", cerró.

Patricia Bullrich aseguró que el proyecto de reforma laboral se va a tratar entre el 10 y 11 de febrero

Tras la aprobación del Presupuesto 2026, la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, destacó el trabajo de toda la bancada para conseguir los votos necesarios. "Esto es abrirse, trabajar con otros, darle al Gobierno los instrumentos que necesita y a los argentinos las herramientas para crecer", afirmó.

"Es nuestra responsabilidad. Solos no lo podemos lograr, porque no tenemos mayoría, y construir una mayoría es un esfuerzo importante, que lo hemos hecho en equipo", sostuvo. También resaltó el trabajo de los diputados libertarios en la Cámara Baja.

Después de que el Senado sancionara el Presupuesto 2026, la próxima iniciativa de mayor importancia que buscará el Gobierno será la reforma laboral. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, aseguró que se va a tratar entre el 10 y 11 de febrero próximo para "dar tiempo a leer, pensar y trabajar" el proyecto.

En un principio, se esperaba que la reforma laboral sea tratada en esta primera convocatoria a sesiones extraordinarias. Sin embargo, el oficialismo no lo logró y la iniciativa quedará para un próximo llamado que, hasta el momento, se proyecta que suceda para el mes de febrero.

"De una manera de darle tiempo a todos los senadores de leer, pensar y trabajar sobre la reforma laboral y la ley de delimitación de glaciares, hemos decidido pasarlo al 10, 11 de febrero. Mientras tanto, vamos a seguir recibiendo a todos los sectores que quieran participar de la ley laboral", dijo Bullrich.

Luego, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado detalló que "vamos a tener una especie de despacho abierto para que todos puedan opinar".

