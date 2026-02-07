Incendios en Chubut: desplegaron el mayor operativo aéreo en la zona de Parque Los Alerces

Aprovechando las buenas condiciones meteorológicas, las acciones constaron de un dispositivo que requirió la presencia de cinco helicópteros. Continúan las guardias nocturnas y monitoreo permanente en los puntos más calientes.

Los incendios forestales en Chubut no dan tregua: este sábado se conoció que se llevó adelante el mayor operativo aéreo desde el inicio de las llamas, durante los primeros días de enero. El foco estuvo puesto en el Parque Nacional Los Alerces, una de las zonas más críticas.

La necesidad de combatir las llamas continúa demandando un intenso despliegue de recursos humanos y materiales, en un escenario que sigue siendo complejo por la combinación de altas temperaturas, baja humedad y vientos en aumento , condiciones que favorecen la propagación del fuego.

En lo que respecta al operativo, se utilizaron cinco helicópteros realizaron durante las últimas horas tareas de traslado de personal de línea, partiendo desde el helipunto de Bahía Rosales y operando desde un sector estratégico en la población Alarcón.

Según detallaron, el operativo cuenta con un amplio despliegue que incluye helicópteros con helibalde, aviones hidrantes y aeronaves de observación , fundamentales para el ataque directo al fuego y el apoyo a las brigadas en zonas de difícil acceso.

Atentos al ascenso de la temperatura y un aumento en la intensidad del viento, los brigadistas se mantienen alerta con el objetivo de frenar el avance de las llamas.

Chubut Los brigadistas combaten intensamente los incendios en Chubut Redes sociales

En paralelo, se sostienen las guardias nocturnas con recorridas preventivas sobre la Ruta Provincial 71, además del monitoreo permanente de puntos calientes, recorridas en las líneas de defensa y la construcción de líneas cortafuego, claves para contener posibles rebrotes.

Estado de situación de los incendios en Chubut

En el Parque Nacional Los Alerces, donde ya se registran más de 15 mil hectáreas afectadas, se planificó un combate sostenido sobre los sectores que aún presentan actividad. El operativo se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre organismos nacionales y provinciales, con una adaptación permanente a las condiciones meteorológicas, priorizando la seguridad del personal.

Actualmente, el combate se concentra en las zonas Norte y Centro del Parque, con la participación de más de 200 personas en el terreno. El operativo es llevado adelante de manera conjunta por la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación, en articulación con el Gobierno de la Provincia del Chubut, alcanzando un total de 278 personas afectadas al operativo.

Además, más de 300 brigadistas y guardaparques de la APN de todo el país permanecen en estado de apresto como personal de reserva, listos para ser convocados ante eventuales refuerzos o recambios en la línea de combate.