7 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Incendios en Chubut: desplegaron el mayor operativo aéreo en la zona de Parque Los Alerces

Aprovechando las buenas condiciones meteorológicas, las acciones constaron de un dispositivo que requirió la presencia de cinco helicópteros. Continúan las guardias nocturnas y monitoreo permanente en los puntos más calientes.

Por
Se desplegó un amplio operativo con el fin de combatir las llamas.

Se desplegó un amplio operativo con el fin de combatir las llamas.

Télam - Maxi Jonas

Los incendios forestales en Chubut no dan tregua: este sábado se conoció que se llevó adelante el mayor operativo aéreo desde el inicio de las llamas, durante los primeros días de enero. El foco estuvo puesto en el Parque Nacional Los Alerces, una de las zonas más críticas.

El hombre fue hallado muerto en las vías del tren.
Te puede interesar:

Un hombre fue hallado muerto en las vías del tren en San Nicolás: qué se sabe

La necesidad de combatir las llamas continúa demandando un intenso despliegue de recursos humanos y materiales, en un escenario que sigue siendo complejo por la combinación de altas temperaturas, baja humedad y vientos en aumento, condiciones que favorecen la propagación del fuego.

En lo que respecta al operativo, se utilizaron cinco helicópteros realizaron durante las últimas horas tareas de traslado de personal de línea, partiendo desde el helipunto de Bahía Rosales y operando desde un sector estratégico en la población Alarcón.

Según detallaron, el operativo cuenta con un amplio despliegue que incluye helicópteros con helibalde, aviones hidrantes y aeronaves de observación, fundamentales para el ataque directo al fuego y el apoyo a las brigadas en zonas de difícil acceso.

Atentos al ascenso de la temperatura y un aumento en la intensidad del viento, los brigadistas se mantienen alerta con el objetivo de frenar el avance de las llamas.

Chubut
Los brigadistas combaten intensamente los incendios en Chubut

Los brigadistas combaten intensamente los incendios en Chubut

En paralelo, se sostienen las guardias nocturnas con recorridas preventivas sobre la Ruta Provincial 71, además del monitoreo permanente de puntos calientes, recorridas en las líneas de defensa y la construcción de líneas cortafuego, claves para contener posibles rebrotes.

Estado de situación de los incendios en Chubut

En el Parque Nacional Los Alerces, donde ya se registran más de 15 mil hectáreas afectadas, se planificó un combate sostenido sobre los sectores que aún presentan actividad. El operativo se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre organismos nacionales y provinciales, con una adaptación permanente a las condiciones meteorológicas, priorizando la seguridad del personal.

Actualmente, el combate se concentra en las zonas Norte y Centro del Parque, con la participación de más de 200 personas en el terreno. El operativo es llevado adelante de manera conjunta por la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación, en articulación con el Gobierno de la Provincia del Chubut, alcanzando un total de 278 personas afectadas al operativo.

Además, más de 300 brigadistas y guardaparques de la APN de todo el país permanecen en estado de apresto como personal de reserva, listos para ser convocados ante eventuales refuerzos o recambios en la línea de combate.

Noticias relacionadas

Se confirmó cuáles son los conductores que no pueden renovar la licencia de conducir durante este año.

¿Cuál es la vigencia? Estos conductores no podrán renovar la licencia de conducir en 2026

María, la esposa de Nahuel Gallo habló con C5N sobre la posible liberación del gendarme argentino. 

La esperanza de la esposa de Nahuel Gallo: "Van a traerlo pronto a casa"

play

Misterio en Puerto Madero: apareció un cuerpo flotando en el agua

play

El milagro de Bastian: saldrá del hospital de Mar del Plata y será trasladado a un centro para rehabilitación

La argentina se convirtió en millonaria.

Rosa Rodríguez detalló el método que usó para ganar Pasapalabra en España

play

Cerraron temporalmente las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: cuándo vuelven a abrir

Rating Cero

La actriz aclaró que su viaje fue algo programado en familia y no un despido del canal.

Eugenia Tobal hizo un duro descargo contra Rocío Marengo: "¡La conductora soy yo!"

Una participante está acusada de robar a un compañero que quedó la borde de la eliminación.

Escándalo en MasterChef: denunciaron que una participante es una "tremenda ladrona" y pidieron su expulsión

Los famosos no revelaron la fecha exacta de la ceremonia.

"Es oficial": Halle Berry confirmó su compromiso con Van Hunt tras 6 años juntos

Ahora llegó a la gran N roja, una película de Indonesia, que ya está disponible hace varios días y se colocó en el top ten de las más vistas, se trata de Una carta a mi juventud. 
play

Una carta a mi juventud es la dramática película que está siendo lo más visto de Netflix y emociona a todos

Un tango homoerótico que se desarrolla a lo largo de 137 minutos donde dos hombres se acercan y alejan física y emocionalmente.
play

De qué se trata Queer, la polémica película con Daniel Craig que está siendo tendencia en Netflix

Esta serie combina lo sobrenatural con la comedia y es tendencia en Netflix con su nueva temporada.
play

Cuál es la trama de Fantasmas, la serie que tiene nueva temporada en Netflix y es tendencia nuevamente

últimas noticias

play

Javier Milei habla en Santa Fe en la entrega del sable de San Martín a los Granaderos

Hace 4 minutos
play

Brutales enfrentamientos en Milán durante protestas por los Juegos Olímpicos de invierno

Hace 29 minutos
El hombre fue hallado muerto en las vías del tren.

Un hombre fue hallado muerto en las vías del tren en San Nicolás: qué se sabe

Hace 34 minutos
La actriz aclaró que su viaje fue algo programado en familia y no un despido del canal.

Eugenia Tobal hizo un duro descargo contra Rocío Marengo: "¡La conductora soy yo!"

Hace 56 minutos
Una participante está acusada de robar a un compañero que quedó la borde de la eliminación.

Escándalo en MasterChef: denunciaron que una participante es una "tremenda ladrona" y pidieron su expulsión

Hace 1 hora