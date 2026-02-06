La CGT se reúne para debatir sobre la reforma laboral: no descarta realizar un paro El Consejo Directivo de la central sindical mantendrá un encuentro para analizar las medidas contra el proyecto del Gobierno, que será tratado este miércoles en el Senado. Por + Seguir en







Jorge Solá, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, hoy rechazó la propuesta de reforma laboral. Redes sociales

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una reunión de su Consejo Directivo desde las 11, con el objetivo de definir una postura frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, que el miércoles comenzará a debatirse en el Senado. El encuentro servirá para evaluar el estado de las negociaciones con distintos actores políticos y analizar las posibles respuestas de la central sindical.

“Yo calculo que, mínimamente, se anunciará una movilización”, señaló a este medio Horacio Arreceygor, secretario de Prensa de la CGT, aunque aclaró que la decisión final dependerá de las conclusiones a las que arribe el Consejo Directivo. Mientras que, Gerardo Martínez, líder de la UOCRA, expuso que “siempre fue partidario de negociar todo lo que se pueda y con todos los que se puedan para intentar, si no frenar la iniciativa, al menos morigerar los aspectos más perjudiciales”.

La reunión está prevista para las 11 en la sede de Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires, y se realizará luego de una gira por distintas provincias que la conducción cegetista llevó adelante en las últimas semanas para recabar el respaldo de gobernadores con el fin de frenar o modificar el proyecto. Esa ronda de contactos registró algunos contratiempos, como la suspensión de una reunión con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, que fue atribuida a “problemas de agenda”, según informaron desde la CGT.

Javier Milei firma reforma laboral En el debate interno se pondrá sobre la mesa la disyuntiva entre profundizar las gestiones políticas para introducir cambios en el texto o avanzar con medidas de fuerza, como un paro general con movilización, alternativa que impulsan sectores más combativos dentro de la central, entre ellos la UOM y el gremio de Aceiteros. Otros espacios, como la UOCRA, insisten en mantener abiertos los canales de negociación para atenuar el impacto de la reforma.

Mientras que, los principales referentes sindicales continúan en contacto con gobernadores y dirigentes provinciales, aunque no todas las audiencias previstas llegaron a concretarse. Desde la CGT aseguran que las gestiones siguen en marcha para coordinar una estrategia común frente al proyecto, que contempla modificaciones en la legislación laboral y cambios tributarios que generan preocupación tanto en los sindicatos como en las administraciones provinciales.