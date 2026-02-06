La CGT se reúne para debatir sobre la reforma laboral: no descarta realizar un paro

Jorge Solá, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, hoy rechazó la propuesta de reforma laboral.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una reunión de su Consejo Directivo desde las 11, con el objetivo de definir una postura frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, que el miércoles comenzará a debatirse en el Senado. El encuentro servirá para evaluar el estado de las negociaciones con distintos actores políticos y analizar las posibles respuestas de la central sindical.
“Yo calculo que, mínimamente, se anunciará una movilización”, señaló a este medio Horacio Arreceygor, secretario de Prensa de la CGT, aunque aclaró que la decisión final dependerá de las conclusiones a las que arribe el Consejo Directivo. Mientras que, Gerardo Martínez, líder de la UOCRA, expuso que “siempre fue partidario de negociar todo lo que se pueda y con todos los que se puedan para intentar, si no frenar la iniciativa, al menos morigerar los aspectos más perjudiciales”.
La reunión está prevista para las 11 en la sede de Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires, y se realizará luego de una gira por distintas provincias que la conducción cegetista llevó adelante en las últimas semanas para recabar el respaldo de gobernadores con el fin de frenar o modificar el proyecto. Esa ronda de contactos registró algunos contratiempos, como la suspensión de una reunión con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, que fue atribuida a “problemas de agenda”, según informaron desde la CGT.
En el debate interno se pondrá sobre la mesa la disyuntiva entre profundizar las gestiones políticas para introducir cambios en el texto o avanzar con medidas de fuerza, como un paro general con movilización, alternativa que impulsan sectores más combativos dentro de la central, entre ellos la UOM y el gremio de Aceiteros. Otros espacios, como la UOCRA, insisten en mantener abiertos los canales de negociación para atenuar el impacto de la reforma.
Mientras que, los principales referentes sindicales continúan en contacto con gobernadores y dirigentes provinciales, aunque no todas las audiencias previstas llegaron a concretarse. Desde la CGT aseguran que las gestiones siguen en marcha para coordinar una estrategia común frente al proyecto, que contempla modificaciones en la legislación laboral y cambios tributarios que generan preocupación tanto en los sindicatos como en las administraciones provinciales.
La CGT prepara un índice propio de inflación y rechaza la reforma laboral
La Confederación General del Trabajo avanza con el objetivo de disputar la credibilidad de los datos oficiales y continúa reforzando su estrategia contra la reforma laboral. El cosecretario general de la central obrera, Cristian Jerónimo, ratificó el rechazo frontal.
“Queremos generar conciencia en senadores y senadoras de que esto no es ninguna modernización, sino un proyecto redactado maliciosamente. No vamos a permitir que se avasallen los derechos de los trabajadores”, indicó Jerónimo.
Y finalizó con un planteo: “Después del escándalo del INDEC, ¿quién puede creer en el próximo índice inflacionario?”.