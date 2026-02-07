7 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Un hombre fue hallado muerto en las vías del tren en San Nicolás: qué se sabe

Tenía 35 años y antecedentes penales. Su pareja afirmó que habían discutido cuatro días antes y que se retiró del domicilio que compartían.

Por
El hombre fue hallado muerto en las vías del tren.

El hombre fue hallado muerto en las vías del tren.

Redes sociales

Un hombre fue encontrado muerto en las vías del ferrocarril de la ciudad bonaerense de San Nicolás, luego de un llamado a las autoridades policiales. La Justicia inició una investigación y ordenó que se le lleve a cabo una autopsia al cuerpo.

Te puede interesar:

Brutales enfrentamientos en Milán durante protestas por los Juegos Olímpicos de invierno

El cuerpo del hombre, identificado como José Ricardo Moyano Acevedo, de 35 años, fue hallado por el Comando de Patrulla en avanzado estado de descomposición sobre las vías del ferrocarril en un sector situado entre las calles Cavalli y Cochabamba. Ante esta situación, intervino la Policía Científica.

En tal sentido, la pareja del fallecido, Yolanda Luján Genta, de 39 años, se presentó en el lugar, relató que había mantenido una discusión con Moyano Acevedo cuatro días antes y que, tras ese conflicto, se retiró del domicilio que compartían.

Trenes argentinos
El hombre fue hallado en las vías del tren.

El hombre fue hallado en las vías del tren.

En tanto, la Justicia inició una investigación sobre el hecho, que expuso que el hombre tenía antecedentes penales y de consumo problemático de alcohol y otras sustancias.

En este marco, el juez de turno fue notificado del hallazgo y ordenó la realización de la autopsia correspondiente, mientras que la causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte".

Apareció un cuerpo flotando en el agua en Puerto Madero

Durante la mañana del sábado, el misterio se apoderó de la Ciudad luego de que apareciera un cuerpo flotando en el agua de Puerto Madero. Gendarmería Nacional y Prefectura Naval trabajan para poder localizarlo, retirarlo del agua y luego proceder a su identificación.

Según informó Fernando Tocho, se tomó conocimiento del hecho cerca del mediodía, luego de un reporte en la zona. Las autoridades enseguida comenzaron los operativos de rescate para intentar retirar el cadáver del río. Se espera mayor presencia policial y de seguridad.

Policía de la Ciudad emitió un breve parte informativo que señala que el cuerpo, de una persona mayor de edad, fue hallado en el Dique 2, a la altura de Pierina Dealessi al 1500.

En paralelo, también se realizan tareas protocolares de averiguación, que tienen como objetivo identificar a la persona. De acuerdo con lo que contó el periodista en C5N, se contactó a las distintas dependencias policiales para investigar si hay personas desaparecidas y, por consecuencia, si las características físicas podrían coincidir con ellas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Misterio en Puerto Madero: apareció un cuerpo flotando en el agua

El hecho quedó grabado por las cámaras. 

General Madariaga: un hombre manejaba con una bebé en brazos y atacó a los agentes de tránsito

El sospechoso fue detenido con los datos que aportaron otras víctimas al 911.

Miramar: detuvieron al hombre que violó a una adolescente en la zona del muelle

play

Mataderos: murió una mujer tras un choque entre un auto y un colectivo

play

Horror en San Isidro: asesinaron a puñaladas a un jubilado de 72 años en un robo

Agostina Páez deberá afrontar prisión preventiva.

La Justicia de Brasil ordenó la prisión preventiva de la abogada argentina acusada de racista

Rating Cero

La actriz aclaró que su viaje fue algo programado en familia y no un despido del canal.

Eugenia Tobal hizo un duro descargo contra Rocío Marengo: "¡La conductora soy yo!"

Una participante está acusada de robar a un compañero que quedó la borde de la eliminación.

Escándalo en MasterChef: denunciaron que una participante es una "tremenda ladrona" y pidieron su expulsión

Los famosos no revelaron la fecha exacta de la ceremonia.

"Es oficial": Halle Berry confirmó su compromiso con Van Hunt tras 6 años juntos

Ahora llegó a la gran N roja, una película de Indonesia, que ya está disponible hace varios días y se colocó en el top ten de las más vistas, se trata de Una carta a mi juventud. 
play

Una carta a mi juventud es la dramática película que está siendo lo más visto de Netflix y emociona a todos

Un tango homoerótico que se desarrolla a lo largo de 137 minutos donde dos hombres se acercan y alejan física y emocionalmente.
play

De qué se trata Queer, la polémica película con Daniel Craig que está siendo tendencia en Netflix

Esta serie combina lo sobrenatural con la comedia y es tendencia en Netflix con su nueva temporada.
play

Cuál es la trama de Fantasmas, la serie que tiene nueva temporada en Netflix y es tendencia nuevamente

últimas noticias

play

Brutales enfrentamientos en Milán durante protestas por los Juegos Olímpicos de invierno

Hace 23 minutos
El hombre fue hallado muerto en las vías del tren.

Un hombre fue hallado muerto en las vías del tren en San Nicolás: qué se sabe

Hace 28 minutos
La actriz aclaró que su viaje fue algo programado en familia y no un despido del canal.

Eugenia Tobal hizo un duro descargo contra Rocío Marengo: "¡La conductora soy yo!"

Hace 50 minutos
Una participante está acusada de robar a un compañero que quedó la borde de la eliminación.

Escándalo en MasterChef: denunciaron que una participante es una "tremenda ladrona" y pidieron su expulsión

Hace 1 hora
Los famosos no revelaron la fecha exacta de la ceremonia.

"Es oficial": Halle Berry confirmó su compromiso con Van Hunt tras 6 años juntos

Hace 2 horas