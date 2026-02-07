Un hombre fue hallado muerto en las vías del tren en San Nicolás: qué se sabe

Tenía 35 años y antecedentes penales. Su pareja afirmó que habían discutido cuatro días antes y que se retiró del domicilio que compartían.

Un hombre fue encontrado muerto en las vías del ferrocarril de la ciudad bonaerense de San Nicolás , luego de un llamado a las autoridades policiales. La Justicia inició una investigación y ordenó que se le lleve a cabo una autopsia al cuerpo.

El cuerpo del hombre, identificado como José Ricardo Moyano Acevedo , de 35 años , fue hallado por el Comando de Patrulla en avanzado estado de descomposición sobre las vías del ferrocarril en un sector situado entre las calles Cavalli y Cochabamba. Ante esta situación, intervino la Policía Científica.

En tal sentido, la pareja del fallecido, Yolanda Luján Genta , de 39 años, se presentó en el lugar, relató que había mantenido una discusión con Moyano Acevedo cuatro días antes y que, tras ese conflicto, se retiró del domicilio que compartían.

En tanto, la Justicia inició una investigación sobre el hecho, que expuso que el hombre tenía antecedentes penales y de consumo problemático de alcohol y otras sustancias.

En este marco, el juez de turno fue notificado del hallazgo y ordenó la realización de la autopsia correspondiente, mientras que la causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte".

Apareció un cuerpo flotando en el agua en Puerto Madero

Durante la mañana del sábado, el misterio se apoderó de la Ciudad luego de que apareciera un cuerpo flotando en el agua de Puerto Madero. Gendarmería Nacional y Prefectura Naval trabajan para poder localizarlo, retirarlo del agua y luego proceder a su identificación.

Según informó Fernando Tocho, se tomó conocimiento del hecho cerca del mediodía, luego de un reporte en la zona. Las autoridades enseguida comenzaron los operativos de rescate para intentar retirar el cadáver del río. Se espera mayor presencia policial y de seguridad.

Policía de la Ciudad emitió un breve parte informativo que señala que el cuerpo, de una persona mayor de edad, fue hallado en el Dique 2, a la altura de Pierina Dealessi al 1500.

En paralelo, también se realizan tareas protocolares de averiguación, que tienen como objetivo identificar a la persona. De acuerdo con lo que contó el periodista en C5N, se contactó a las distintas dependencias policiales para investigar si hay personas desaparecidas y, por consecuencia, si las características físicas podrían coincidir con ellas.