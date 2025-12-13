"Nacho descansaba acá": el tatuaje de una joven que conmovió a millones en TikTok La protagonista de esta historia mostró el proceso sobre su piel para el recuerdo permanente de un ser querido que ya no está. Por + Seguir en







La mujer mostró el proceso del grabado de la frase en su pie. Redes sociales

El homenaje de una joven a su perro fallecido logró conmover a millones de usuarios en TikTok y se hizo viral en redes. "Nacho descansaba acá", puede verse sobre su empeine.

La protagonista de esta historia, llamada @paula__912, compartió un video con el proceso de un tatuaje en su pie dedicado a su mascota, y generó una multitud de comentarios empáticos y muestras de cariño en la plataforma.

La grabación superó miles de reproducciones en pocas horas, donde explicó el motivo de la frase y el lugar, que remite a su animal de compañía llamado Nacho.

Embed @paula__912 gordo re gordo te amo Cowpoke - Isaiah Sheffield El contenido estuvo acompañado por un texto: “Cuando me preguntan por qué me tatué ahí”. Después explicó la unión permanente que buscón su perro de raza beagle y miles de internautas le respondieron con sus propias historias.