"Nacho descansaba acá": el tatuaje de una joven que conmovió a millones en TikTok

La protagonista de esta historia mostró el proceso sobre su piel para el recuerdo permanente de un ser querido que ya no está.

La mujer mostró el proceso del grabado de la frase en su pie.

La mujer mostró el proceso del grabado de la frase en su pie.

El homenaje de una joven a su perro fallecido logró conmover a millones de usuarios en TikTok y se hizo viral en redes. "Nacho descansaba acá", puede verse sobre su empeine.

Primera jornada del Festival C5N en tu barrio: música en vivo, comida y solidaridad

La protagonista de esta historia, llamada @paula__912, compartió un video con el proceso de un tatuaje en su pie dedicado a su mascota, y generó una multitud de comentarios empáticos y muestras de cariño en la plataforma.

La grabación superó miles de reproducciones en pocas horas, donde explicó el motivo de la frase y el lugar, que remite a su animal de compañía llamado Nacho.

El contenido estuvo acompañado por un texto: “Cuando me preguntan por qué me tatué ahí”. Después explicó la unión permanente que buscón su perro de raza beagle y miles de internautas le respondieron con sus propias historias.

Cómo hacer el duelo por una mascota: una pérdida real y válida

Para muchas personas, la mascota es una fuente constante de amor incondicional, compañía diaria y estructura emocional. Cuando muere, no solo se pierde al animal, sino también esa rutina, esa fuente de afecto y el rol que cumplía en el hogar. Es fundamental entender que este duelo es tan válido como el de cualquier otro ser querido.

