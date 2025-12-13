13 de diciembre de 2025 Inicio
"Es agotador": quién era la influencer adicta a las cirugías que murió al caer de un balcón

La vida de Mary Magdalene estuvo marcada por drogas, cirugías y tatuajes. La joven de 33 años saltó a la fama mundial al realizarse cientos de procedimientos e inyecciones. Un inquietante último posteo comenzó a cobrar otro tipo de sentido tras su muerte.

La vida de Mary Magdalen giraba entornos a cambios físicos como tatuajes y cirugías. 

La joven de 33 años murió al caer desde un balcón de un noveno piso. 
Murió la influencer adicta a las cirugías Mary Magdalen tras caer de un balcón

La noticia fue confirmada por el medio Daily Mail, y luego familia y amigos de la modelo comenzaron a despedirla en redes sociales. El cuerpo de la modelo mexicano-canadiense fue encontrado en el estacionamiento del hotel donde se hospedaba.

Mary a los 21 años comenzó a realizarse cirugías plásticas en su cuerpo y en la cara, lo que llevó a que cobre popularidad en internet y también se abra un perfil en la aplicación para adultos de OnlyFans: "Gracias a OnlyFans pude dejar de bailar y de ser acompañante, lo cual me deprimía, así que ahora tengo la suerte de poder vivir solo de eso", comentó en una entrevista.

mary magdalene 13--12-25

En una entrevista para el medio contó que a través de estos procedimientos llegó a encontrarse con ella misma, y aseguró que era una "una adicta a la adrenalina". Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse, ya que esto le produjo complicaciones, en 2022, reveló que ya no podía cerrar la boca debido a tantos procedimientos en los labios.

También expresó que tuvo que someterse a otras cirugías para poder arreglar procedimientos fallidos y que se encontraba "atrapada en un ciclo interminable". "Ya no es una pequeña aventura divertida, es simplemente agotador en todos los sentidos posibles", sentenció.

El escalofriante posteo de Mary Magdalene en sus redes sociales antes de morir

Después de conocerse la triste noticia de su muerte, varios de sus seguidores comenzaron a notar algunos cambios en sus redes sociales que les llamaron la atención. Como por ejemplo, que el último posteo de Mary fuera una imagen de la película The Truman Show, donde el personaje que interpreta Jim Carrey dice una de sus frases célebres: "Y en caso de que no nos veamos: buenos días, buenas tardes y buenas noches".

Junto a esa captura de la película, Mary eligió compartir una foto de ella cuando era más chica, donde se la podía ver de forma natural, sin cirugías, tatuajes o cambios de color en el pelo. El posteo no fue acompañado de ningún tipo de mensaje escrito por la influencer.

Sin embargo, algunos de sus seguidores lo relacionaron con su muerte, como una despedida. Eso no es todo, sino que en otras de sus cuentas de redes sociales cambió su nombre de usuario, semanas antes de su muerte, a @MaryMagdaleneDied.

Maria Becerra en River: un atrevido 360 que funcionó como cierre de una etapa íntima

