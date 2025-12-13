"Es agotador": quién era la influencer adicta a las cirugías que murió al caer de un balcón

La vida de Mary Magdalene estuvo marcada por drogas, cirugías y tatuajes. La joven de 33 años saltó a la fama mundial al realizarse cientos de procedimientos e inyecciones. Un inquietante último posteo comenzó a cobrar otro tipo de sentido tras su muerte.

Crece la conmoción en internet por la muerte de Denise Ivonne Jarvis Gongora , conocida mundialmente como "Mary Magdalene" una influencer y modelo que se volvió famosa por su adicción a las cirugías. La joven de 33 años cayó desde un balcón en un noveno piso en Tailandia, Y las autoridades investigan las circunstancias de su muerte.

La noticia fue confirmada por el medio Daily Mail, y luego familia y amigos de la modelo comenzaron a despedirla en redes sociales. El cuerpo de la modelo mexicano-canadiense fue encontrado en el estacionamiento del hotel donde se hospedaba.

Mary a los 21 años comenzó a realizarse cirugías plásticas en su cuerpo y en la cara, lo que llevó a que cobre popularidad en internet y también se abra un perfil en la aplicación para adultos de OnlyFans: " Gracias a OnlyFans pude dejar de bailar y de ser acompañante, lo cual me deprimía, así que ahora tengo la suerte de poder vivir solo de eso ", comentó en una entrevista.

En una entrevista para el medio contó que a través de estos procedimientos llegó a encontrarse con ella misma, y aseguró que era una "una adicta a la adrenalina". Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse, ya que esto le produjo complicaciones, en 2022, reveló que ya no podía cerrar la boca debido a tantos procedimientos en los labios.

También expresó que tuvo que someterse a otras cirugías para poder arreglar procedimientos fallidos y que se encontraba " atrapada en un ciclo interminable". "Ya no es una pequeña aventura divertida, es simplemente agotador en todos los sentidos posibles", sentenció.

El escalofriante posteo de Mary Magdalene en sus redes sociales antes de morir

Después de conocerse la triste noticia de su muerte, varios de sus seguidores comenzaron a notar algunos cambios en sus redes sociales que les llamaron la atención. Como por ejemplo, que el último posteo de Mary fuera una imagen de la película The Truman Show, donde el personaje que interpreta Jim Carrey dice una de sus frases célebres: "Y en caso de que no nos veamos: buenos días, buenas tardes y buenas noches".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mary M (@marymagdalene.art)

Junto a esa captura de la película, Mary eligió compartir una foto de ella cuando era más chica, donde se la podía ver de forma natural, sin cirugías, tatuajes o cambios de color en el pelo. El posteo no fue acompañado de ningún tipo de mensaje escrito por la influencer.

Sin embargo, algunos de sus seguidores lo relacionaron con su muerte, como una despedida. Eso no es todo, sino que en otras de sus cuentas de redes sociales cambió su nombre de usuario, semanas antes de su muerte, a @MaryMagdaleneDied.