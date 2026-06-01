Este shopping de Mar del Plata se hizo viral con videos insólitos en las escaleras mecánicas: qué pasó Esta ocurrente campaña de publicidad pasó completamente desapercibida para las personas que paseaban por ahí. En segundos, el video se llenó de visualizaciones y comentarios. Por Agregar C5N en









Esta ocurrente publicidad se hizo viral en Mar del Plata: por qué. Captura TikTok

Un centro comercial de Mar del Plata logró una fuerte repercusión en redes sociales con una campaña basada en situaciones humorísticas.

Los videos muestran a un joven protagonizando escenas inesperadas mientras viaja en una escalera mecánica.

La propuesta fue diseñada para generar interacción, comentarios y entretenimiento entre los usuarios.

La iniciativa permitió reforzar la presencia digital del espacio a través de un formato pensado para viralizarse. Las redes sociales volvieron a convertir una situación cotidiana en un fenómeno viral. En esta oportunidad, el protagonista fue Bendu, un centro comercial de Mar del Plata que consiguió captar la atención de miles de usuarios gracias a una serie de videos grabados en sus escaleras mecánicas y pensados especialmente para entretener al público.

La campaña se alejó de los formatos tradicionales de promoción y apostó por contenidos breves, con situaciones inesperadas y un tono orientado al humor. La propuesta rápidamente comenzó a circular entre usuarios de distintas plataformas, que compartieron los clips y comentaron las escenas protagonizadas por uno de los personajes de la producción.

Mar del Plata La ciudad de Mar del Plata en un día totalmente despejado. Redes sociales

Desde el multiespacio explicaron que el objetivo era mostrar una faceta diferente del lugar y generar una conexión más cercana con quienes siguen sus redes sociales. La iniciativa también buscó impulsar la participación del público mediante comentarios e interacciones vinculadas con las situaciones que se desarrollan en cada video.

Cómo fueron los videos virales del shopping de Mar del Plata Las grabaciones muestran a un joven que permanece sobre una de las escaleras mecánicas de Bendu mientras mantiene conversaciones telefónicas que derivan en relatos cada vez más llamativos. A medida que avanza el recorrido, el personaje cuenta historias insólitas que provocan sorpresa tanto en quienes aparecen en escena como en los usuarios que observan el contenido desde las redes.

Por ejemplo, cuando el actor hace como que atiende el teléfono y dice: "Pero amor, estoy en la cama yo. Estoy resfriado" y genera asombro y hasta indignación entre las personas que tiene alrededor (van bajando todos juntos la escalera mecánica del shopping), por la mentira tan evidente. Viral shopping Mar del Plata Captura TikTok Según señalaron desde Bendu, la campaña fue concebida para ofrecer una experiencia diferente dentro de sus canales digitales. “Les compartimos este contenido que realizamos para nuestras redes. Es una propuesta diferente, con un enfoque más divertido y espontáneo, pensada para generar interacción y entretenimiento entre quienes visitan Bendu”, indicaron desde el espacio.