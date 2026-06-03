El Gobierno intentó bajarle el precio a la marcha de Ni Una Menos: "No son todos los hombres ni las políticas"

"No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo. Es una persona concreta. La responsabilidad es individual y la pena también", publicó la senadora Patricia Bullrich en X. El presidente Javier Milei retuiteó el mensaje.

La senadora Patricia Bullrich criticó este miércoles la manifestación del colectivo 'Ni Una Menos' y desvinculó la ausencia de políticas de género en el Gobierno de los hechos de violencia contra las mujeres. La funcionaria utilizó su cuenta de la red social X para analizar el femicidio de Agostina , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, tras la convocatoria de las organizaciones civiles.

Bullrich rechazó las consignas generales de la marcha y defendió la teoría de la culpabilidad única en los ataques. "En el caso de Agostina hay un asesino con nombre y apellido. No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo. Es una persona concreta" , afirmó en su mensaje, que fue republicado y calificado como una "masterclass" por el presidente Javier Milei .

La senadora oficialista diferenció su postura de la doctrina del feminismo tradicional que se movilizó en las calles del país. "Aún así la definición más importante es otra: EL QUE LAS HACE, LAS PAGA. Un asesino o un violador no debe recibir un curso de género y una palmadita en la espalda, sino saber que hay consecuencias y que su lugar es la cárcel" , sentenció.

"Nuestro feminismo no encubre ni libera violadores y asesinos. No vota contra la prisión efectiva para ellos ni contra herramientas como el Registro de ADN. No tiene un discurso para afuera y otro para adentro. Y no necesita un Ministerio ideológico con un presupuesto multimillonario y cero logros. Al contrario: nosotros los hacemos pagar", remarcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2062282725793415480&partner=&hide_thread=false El feminismo que defiendo es el que protege a las mujeres. A todas.



Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo. Pero los datos hablan de una realidad:



Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 3, 2026

La exministra de Seguridad apuntó además contra la utilización política del reclamo social por parte de la oposición. "Ahora veo por TV como el partido feminista toma posición. No le importan los resultados, sino el marketing", reprochó en su publicación.

Patricia Bullrich reivindicó la baja de los femicidios durante el gobierno de Javier Milei

La senadora destacó los resultados estadísticos obtenidos por la actual administración en la prevención de los delitos contra las mujeres. Bullrich detalló que, bajo su conducción, el Ministerio de Seguridad aplicó nuevas herramientas penales y científicas para perseguir a los delincuentes en todo el territorio nacional.

"Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para Violadores", argumentó la exjefa de la cartera de Seguridad.

Para finalizar, Bullrich ratificó su postura a favor del endurecimiento de las penas y la reclusión perpetua para los responsables de crímenes de menores. "La responsabilidad es individual y la pena también. Y en mi opinión, no hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años y actuó como actuó después. Para ellos, condena efectiva y cárcel de por vida", concluyó.