Este cura es famoso en redes y se volvió viral tras un curioso bautismo

El intercambio entre este sacerdote y un particular nene cautivó a todos, entre sus familiares y allegados, para después ganar miles de admiradores más en las plataformas.

El momento viral en este bautismo dejó a todos riendo por la ocurrencia del niño.

Las redes sociales suelen convertir situaciones cotidianas en fenómenos virales y, en esta oportunidad, una ceremonia religiosa fue el escenario de una escena que conquistó a miles de usuarios . Un bautismo celebrado por el sacerdote mexicano Adam Kotas terminó generando repercusión en TikTok gracias a la espontaneidad de un nene y a la reacción del propio religioso.

El video comenzó a circular en distintas plataformas y rápidamente acumuló reproducciones y comentarios. Muchos usuarios destacaron la naturalidad del intercambio y la forma en que una celebración tradicional derivó en un momento cargado de humor .

La secuencia ocurrió instantes después de que el sacerdote realizara la bendición del niño en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras familiares y padrinos se preparaban para las fotografías habituales de la ceremonia, Coutas advirtió que el pequeño parecía algo distraído por la situación.

Con la intención de hacerlo sentir más cómodo, el cura inició una conversación sencilla y cercana. Primero comentó aspectos relacionados con la familia y luego decidió preguntarle sobre algunas comidas populares entre los chicos.

“ ¿Te gustan los chicken nuggets? ”, le consultó con una sonrisa. Sin embargo, el nene respondió negativamente moviendo la cabeza. El sacerdote insistió con otras opciones y preguntó si le gustaban las hamburguesas o la pizza, aunque nuevamente obtuvo la misma respuesta.

Cura viral bautismo Captura TikTok

Cuando parecía que el diálogo no avanzaba, el chico sorprendió a todos con una explicación que nadie esperaba. Con total seriedad, afirmó: "Es que estoy a dieta".

La respuesta provocó una reacción inmediata entre los familiares presentes, que no pudieron contener las risas. El propio sacerdote también se mostró sorprendido y, entre sonrisas, miró hacia la madre del niño para preguntarle si realmente lo tenía a dieta.

En los comentarios del video, miles de usuarios destacaron la gran personalidad del pequeño y el manejo de la situación por parte del religioso, que suele publicar contenidos vinculados a su actividad pastoral y cuenta con una importante comunidad de seguidores.