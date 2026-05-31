31 de mayo de 2026 Inicio
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"Superbebé santiagueña": nació con 6,5 kilos y se robó el corazón de las redes

Johanna, una madre con una llamativa experiencia en partos de bebés grandes, dio a luz a Nazarena, quien llegó al mundo sana y con un peso que llamó la atención de todo el país. Sin embargo, quedó lejos del récord nacional.

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Foto ilustrativa.

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Un nacimiento fuera de lo común sorprendió a la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero y en cuestión de horas conquistó las redes sociales de todo el país. La bebé Nazarena llegó al mundo en la semana 38 de gestación en el Centro Integral de Salud Banda con un peso que dejó a todos sin palabras: 6,5 kilos, el doble de lo que suele pesar un recién nacido promedio.

El momento viral en este bautismo dejó a todos riendo por la ocurrencia del niño. 
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El caso no tardó en viralizarse. El apodo de "superbebé santiagueña", se convirtió en tendencia y resume el asombro colectivo que generó su llegada al mundo.

Johanna, la mamá de la pequeña, contó que el embarazo había sido clasificado como de alto riesgo por los obstetras desde el principio, precisamente porque las ecografías ya anticipaban las llamativas dimensiones del bebé. Sin embargo, y a pesar de la lógica preocupación del equipo de salud, el parto transcurrió sin complicaciones.

La mujer, oriunda de Colonia Dora, no es una mamá primeriza ni ajena a los partos de bebés grandes: anteriormente había dado a luz a una nena de 3,8 kilos y a un varón de 4 kilos. Pese a su considerable tamaño, se ubican lejos de su nueva hermanita.

Actualmente, tanto la madre como la recién nacida se encuentran en perfecto estado y evolucionan de manera favorable. Por protocolo ante un caso de estas características, Nazarena permanece bajo observación médica, aunque se estima que en los próximos días recibirá el alta para conocer su hogar por primera vez.

Pese a la sorpresa, Nazarena no es el bebé más pesado que ha nacido en Argentina. El recién nacido más grande registrado en la historia registró 7,150 kilos en la balanza. Se llamó Luciano, nació en marzo de 2000 en la ciudad bonaerense de San Nicolás y su caso sigue siendo el récord histórico documentado en el país.

A su vez, hay registros de que en 2023 nació en Jujuy Xander Tahiell, pesando 6,6 kg. En tanto que Oliver Sebastián, nació en 2022, en Salta, con un peso de 6,4 kg.

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