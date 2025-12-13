13 de diciembre de 2025 Inicio
Primera jornada del Festival C5N en tu barrio: música en vivo, comida y solidaridad

El evento se desarrolla en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo de Berazategui y tiene convocatoria abierta al público. Acercate con juguetes y alimentos no perecederos.

C5N en tu barrio ya tiene su festival.

Con gran concurrencia, se lleva adelante este sábado el festival C5N en tu barrio con la conducción de Diego Costa, sumando fuerzas para multiplicar el alcance y el impacto solidario junto al área de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de Grupo Indalo, que impulsa su tradicional Cruzada Solidaria Navideña 2026, una iniciativa destinada a acompañar a las familias que más lo necesitan en estas fechas tan especiales.

Miguel Gallicchio junto a La Roca. 
Miguel Gallicchio y el desafío de bajar casi 30 kg para darle la "mejor versión" a sus hijos

El encuentro se realizar este sábado 13 y domingo 14 de diciembre, a partir de las 12 hs, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (Calle 148 y 18, Berazategui), donde las familias podrán disfrutar de dos jornadas llenas de música, actividades y espíritu navideño.

El lugar está ubicado en la Calle 148 y 18, donde las familias pueden disfrutar de dos jornadas repletas de actividades y al mejor espíritu navideño. Para poder colaborar es necesario acercarse con alimentos no perecederos y juguetes para ayudar a las familias.

No solo habrá música, sino también se dictarán charlas y demostraciones de cocina. Pero el plato fuerte de este sábado será la presentación de Los Charros, quienes le pondrán cumbia a la jornada. Mientras que el domingo estarán Los Chakales.

Todo el sábado la entrada es libre y gratuita, al igual que el domingo. Hay propuestas gastronómicas, shows, premios y mucho más.

La campaña es impulsada y coordinada por el periodista Justo Lamas, reconocido por su trayectoria en proyectos comunitarios y por la transparencia con la que gestiona cada iniciativa.

