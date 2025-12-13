Primera jornada del Festival C5N en tu barrio: música en vivo, comida y solidaridad

Con gran concurrencia, se lleva adelante este sábado el festival C5N en tu barrio con la conducción de Diego Costa, sumando fuerzas para multiplicar el alcance y el impacto solidario junto al área de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de Grupo Indalo, que impulsa su tradicional Cruzada Solidaria Navideña 2026, una iniciativa destinada a acompañar a las familias que más lo necesitan en estas fechas tan especiales.
El encuentro se realizar este sábado 13 y domingo 14 de diciembre, a partir de las 12 hs, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (Calle 148 y 18, Berazategui), donde las familias podrán disfrutar de dos jornadas llenas de música, actividades y espíritu navideño.
El lugar está ubicado en la Calle 148 y 18, donde las familias pueden disfrutar de dos jornadas repletas de actividades y al mejor espíritu navideño. Para poder colaborar es necesario acercarse con alimentos no perecederos y juguetes para ayudar a las familias.
No solo habrá música, sino también se dictarán charlas y demostraciones de cocina. Pero el plato fuerte de este sábado será la presentación de Los Charros, quienes le pondrán cumbia a la jornada. Mientras que el domingo estarán Los Chakales.