Murió la influencer adicta a las cirugías Mary Magdalen tras caer de un balcón

La joven de 33 años ganó popularidad en internet al someter su cuerpo a todo tipo de intervenciones. Su cuerpo fue encontrado en el estacionamiento por empleados del hotel donde se hospedaba.

La joven de 33 años murió al caer desde un balcón de un noveno piso.

Murió la reconocida influencer Mary Magdalene, cuyo nombre real era a Denise Ivonne Jarvis Gongor, tras caer desde un balcón , ubicado en un noveno piso en el hotel donde se hospedaba en Tailandia. La influencer, con más de 130 mil seguidores, era reconocida mundialmente por su adicción a las cirugías estéticas.

"Es agotador": quién era la influencer adicta a las cirugías que murió al caer de un balcón

El cuerpo de Ivonne Jarvis Gongor, la modelo canadiense-mexicana, fue encontrado por empleados del hotel donde eligió hospedarse en la isla de Phuket, Tailandia. Según la investigación, la modelo se cayó desde el balcón de un noveno piso, en el cuerpo que había reservado para pasar la noche.

La noticia de su muerte fue confirmada por una amiga de ella, Eden "La Muñeca" Estrada en sus redes sociales, donde explicó: "Anoche, mientras volaba a casa, me enteré de que había fallecido horas después de que nos viéramos. Estoy devastada . Abracen a sus seres queridos. Nunca se sabe cuándo será la última vez que los verán o hablarán con ellos".

Por su parte, el hermano de la influencer también emitió un comunicado en redes sociales donde expresó "ojalá hubiera dedicado más tiempo a conocerte. Eras tan divertida y creativa, mucho más de lo que yo jamás seré. Te quiero mucho más de lo que las palabras podrán expresa r. Eres mi mundo. Ojalá las cosas fueran diferentes. Gracias por todo. Te quiero, hermanita".

" Tú entendías a todos, pero nadie te entendía a ti. El mundo no fue amable contigo. Debiste sentirte tan increíblemente sola. Ojalá pudiera hablar contigo y recordarte lo mucho que te quiero, carajo", cerró.

Según el medio TMZ, la modelo sufrió a lo largo de su carrera complicaciones por las cirugías que se había sometido, durante el 2023, uno de sus implantes mamarios de casi cinco kilos había explotado, por lo que en redes comenzaron a llamarla "uni-boob".

En una entrevista para el medio contó que comenzó a realizarse cirugías estéticas cuando tenía 18 años, y que a través de estos procedimientos llegó a encontrarse con ella misma, y aseguró que era una "una adicta a la adrenalina".

También expresó que tuvo que someterse a otras cirugías para poder arreglar procedimientos fallidos y que se encontraba "atrapada en un ciclo interminable". "Ya no es una pequeña aventura divertida, es simplemente agotador en todos los sentidos posibles", sentenció.

mary magdalene imagen 13--12-25 La vida de Mary Magdalen giraba entornos a cambios físicos como tatuajes y cirugías.

En esa línea también contó como en 2018 casi se muere por una operación para agrandar su vagina: "Casi muero durante el procedimiento. Tuve que recibir dos transfusiones de sangre. El médico dijo que estaba perdiendo mucha sangre y que estaba muy pálida. Pensó que iba a morir".

El escalofriante posteo de Mary Magdalene en sus redes sociales antes de morir

Después de conocerse la triste noticia de su muerte, varios de sus seguidores comenzaron a notar algunos cambios en sus redes sociales que les llamaron la atención. Como por ejemplo, que el último posteo de Mary fuera una imagen de la película The Truman Show, donde el personaje que interpreta Jim Carrey dice una de sus frases célebres: "Y en caso de que no nos veamos: buenos días, buenas tardes y buenas noches".

Junto a esa captura de la película, Mary eligió compartir una foto de ella cuando era más chica, donde se la podía ver de forma natural, sin cirugías, tatuajes o cambios de color en el pelo. El posteo no fue acompañado de ningún tipo de mensaje escrito por la influencer.

Sin embargo, algunos de sus seguidores lo relacionaron con su muerte, como una despedida. Eso no es todo, sino que en otras de sus cuentas de redes sociales cambió su nombre de usuario, semanas antes de su muerte, a @MaryMagdaleneDied.