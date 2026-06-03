3 de junio de 2026 Inicio
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Impresionante video: caminaba por la calle pisó una alcantarilla y se la tragó

En redes sociales se viralizó un clip captado por una cámara de seguridad donde se ve a una mujer caminar por la vereda y desaparecer en cuestión de segundos. Un motociclista que observó la situación pudo salvarle la vida a la joven que resultó gravemente herida.

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Una mujer cayó por una alcantarilla al pisar una tapa mal colocada. 

Una mujer cayó por una alcantarilla al pisar una tapa mal colocada. 

Una cámara de seguridad captó un insólito momento: una mujer caminaba por la calle, pisó la tapa de una alcantarilla y se la tragó la tierra. Un motociclista que pasaba por la zona observó la situación, logró llamar a los bomberos y salvar la vida de la joven.

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En cuestión de segundos, la vida de Fabiana Rosa, de 32 años, se convirtió en una pesadilla: al bajar de un mototaxi en una calle de Río de Janeiro, la joven subió a la vereda, pisó una tapa de una alcantarilla que cedió inesperadamente y la hizo caer, golpeándose la cabeza con la tapa de hierro.

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La mujer apenas pudo reaccionar ante esta situación, sin embargo, un motociclista que pudo observar la situación corrió a auxiliarla y llamó a los servicios de emergencia. El escalofriante momento quedó grabado por una cámara de seguridad de la zona y se viralizó rápidamente en redes sociales.

"Pensé que iba a morir, porque el agua me golpeaba el pecho y el agujero era muy profundo", aseguró Fabiana Rosa en diálogo con medios brasileros. Las autoridades comenzaron a investigar y descubrieron que la tapa de la alcantarilla quedó mal colocada después de que dos ladrones la movieran durante la madrugada para robar cables.

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