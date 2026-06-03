Impresionante video: caminaba por la calle pisó una alcantarilla y se la tragó En redes sociales se viralizó un clip captado por una cámara de seguridad donde se ve a una mujer caminar por la vereda y desaparecer en cuestión de segundos. Un motociclista que observó la situación pudo salvarle la vida a la joven que resultó gravemente herida. Por Agregar C5N en









Una mujer cayó por una alcantarilla al pisar una tapa mal colocada.

Una cámara de seguridad captó un insólito momento: una mujer caminaba por la calle, pisó la tapa de una alcantarilla y se la tragó la tierra. Un motociclista que pasaba por la zona observó la situación, logró llamar a los bomberos y salvar la vida de la joven.

En cuestión de segundos, la vida de Fabiana Rosa, de 32 años, se convirtió en una pesadilla: al bajar de un mototaxi en una calle de Río de Janeiro, la joven subió a la vereda, pisó una tapa de una alcantarilla que cedió inesperadamente y la hizo caer, golpeándose la cabeza con la tapa de hierro.

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Porque una mujer cayó en una alcantarilla en Río de Janeiro y se le cerró la tapa: un repartidor le salvó la vida. pic.twitter.com/x8388K2cMf — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 2, 2026

La mujer apenas pudo reaccionar ante esta situación, sin embargo, un motociclista que pudo observar la situación corrió a auxiliarla y llamó a los servicios de emergencia. El escalofriante momento quedó grabado por una cámara de seguridad de la zona y se viralizó rápidamente en redes sociales.

"Pensé que iba a morir, porque el agua me golpeaba el pecho y el agujero era muy profundo", aseguró Fabiana Rosa en diálogo con medios brasileros. Las autoridades comenzaron a investigar y descubrieron que la tapa de la alcantarilla quedó mal colocada después de que dos ladrones la movieran durante la madrugada para robar cables.