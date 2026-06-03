3 de junio de 2026 Inicio
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Tensión en Aeroparque: una mujer mordió a una policía arriba de un avión y fue detenida

El episodio se registró tras una discusión antes del despegue entre los empleados de la aerolínea y la involucrada, quien se opuso a pagar el exceso de peso de su equipaje.

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El conflicto entre la mujer y los empleados de la aerolínea Jetsmart comenzó en zona de embarque. 

El conflicto entre la mujer y los empleados de la aerolínea Jetsmart comenzó en zona de embarque. 

infoviajera.com

Una mujer fue detenida luego de morder a una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras un altercado con los empleados de la aerolínea Jetsmart en una de las puertas de embarque de Aeroparque, en donde se negó a pagar el exceso de equipaje antes del despegue del vuelo con destino a la ciudad de Córdoba.

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Los controles de equipaje de la aerolínea JetSmart, orientados a evitar sobrecargas en la cabina, terminaron en un violento episodio con una pasajera. El problema inició cuando personal de la compañía detectó un exceso de peso en el bolso de mano de la mujer y le impidió el embarque cuando ella se negó a abonar la cifra correspondiente.

La pasajera hizo caso omiso a la reglamentación de la aerolínea y se subió por la fuerza al avión. A pocos minutos del despegue programado, integrantes de la PSA intervinieron a pedido de la empresa e ingresaron a la cabina para pedir a la mujer que descendiera de la nave, quien comenzó a agredir a la tripulación y a los uniformados, a tal punto que mordió a una oficial.

La atacante fue reducida por los efectivos policiales y trasladada al Servicio Médico de Sanidad del establecimiento, lo que permitió que el avión finalmente pudiera despegar con normalidad. El resto de los pasajeros aplaudió desde sus asientos el accionar de los policías y la tripulación.

A las 18:40, la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria Preventiva (UOSP) Metropolitana comunicó el hecho al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de CABA, desde donde ordenaron la detención formal de la agresora, tomaron las declaraciones testimoniales pertinentes y solicitaron la posterior evaluación médica de las lesiones provocadas a la policía.

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