2 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Video: Lionel Messi hizo una desopilante imitación de Lionel Scaloni y se volvió viral

El astro recordó la charla técnica antes de la final contra Francia en el Mundial Qatar 2022 y sorprendió a todos con una interpretación del entrenador de la Albiceleste.

Por
Lionel Messi junto a Lionel Scaloni.

Lionel Messi junto a Lionel Scaloni.

Getty Images

El astro Lionel Messi sorprendió a todos con una imitación de Lionel Scaloni, en referencia a la charla técnica que brindó el entrenador de la Selección argentina en la previa de la final del Mundial Qatar 2022 contra Francia, en la que la Albiceleste se impuso 4-2 y se consagró campeón.

La llamativa coincidencia del capitán argentino.
Te puede interesar:

¿Cábala? El detalle de la habitación de Messi en Kansas que ilusiona a los hinchas para el Mundial 2026

En una docuserie sobre Scaloni en Flow, un grupo de integrantes de la Selección argentina recordó la arenga del DT previo al partido contra el conjunto europeo. "Scaloni estaba hablando y dijo: 'Va a jugar el equipo así, Fideo por izquierda. El partido está ahí. Encaralo todos los tiros a Koundé'. Una boludez. Dos minutos estaba hablando. Empieza a llorar y cuando quería hablar, peor", expresó el arquero Emiliano Martínez.

En este marco, Messi se viralizó por su interpretación del entrenador: "Cuando hablaba: 'No puedo, no puedo. Pablo, hablá vos'. Después no sé si alguno terminó diciendo algo". Luego, el mediocampista Rodrigo De Paul agregó: "Le dice a Walter (Samuel): 'Hablá vos'. Y Walter dice 'no'".

"Nosotros a veces lo cargamos y decimos: 'Ahí viene la llorona'. No podíamos hablar", añadió Samuel. Por su parte, Martínez rememoró un breve discurso de un analista del cuerpo técnico: "Empieza Mati Manna a hablar y dice: 'Bueno, debemos estar todos orgullosos'. Re nervioso, peor que Scaloni".

En tanto, entre risas, Samuel reconoció: "Creo que fue la peor charla técnica del mundo". Por último, De Paul expresó: "Fue una charla técnica a su manera. Transmitió seguramente lo que él quería. A veces no hace falta decir mucho para que nosotros lo entendamos".

Embed

Alivio en la Selección argentina: Lionel Scaloni recibió dos buenas noticias antes del Mundial 2026

Los futbolistas Cristian Romero y Julián Álvarez recibieron el alta médica en la Selección argentina después de que se recuperaran de sus lesiones, por lo que ambos ya se encuentran a disposición del entrenador Lionel Scaloni de cara a los partidos amistosos contra Honduras e Islandia en la previa del Mundial 2026.

En un parte médico, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó que Romero y Álvarez se entrenaron con normalidad en Kansas City, donde se reunió el plantel de la albiceleste para entrenarse para los amistosos. De esta manera, el cuerpo técnico recuperó a dos jugadores claves del equipo, en el marco de la preparación rumbo a la Copa del Mundo que empezará el 11 de junio.

El defensor de Tottenham había sufrido un esguince de rodilla contra Sunderland el 12 de abril. Por este motivo, se perdió varios partidos de su equipo e incluso se llegó a poner en duda su presencia en el Mundial, especialmente después de que se retirara entre lágrimas del campo de juego.

Por su parte, Álvarez también se encuentra a disposición de Scaloni después de recuperarse de un inconveniente en el tobillo durante el partido entre Atlético de Madrid y Arsenal por la vuelta de las semifinales de la Champions League.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tini Stoessel, Antonela Roccuzzo y Ailén Cova.

Amor, farándula y escándalo: las mujeres polémicas detrás de la Scaloneta

Argentina irá por el bicampeonato mundial.

Confirmaron los números de Argentina para el Mundial 2026: qué dorsal usará cada jugador

El momento de este fan con Messi que se volvió viral. 

Siempre listo: así fue el momento viral de Messi cuando firmaba un autógrafo

Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.

Scaloni, sobre la lesión de Messi: "Las primeras noticias no son tan malas"

Lionel Messi preocupa a la Selección argentina.

Inter Miami publicó el parte médico sobre la lesión que sufrió Messi a pocos días del Mundial

Messi no sufrió un desgarro y estará a disposición de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026

Alerta por la lesión de Messi en Inter Miami: cuáles son resultados de los estudios

Rating Cero

Romina Gaetani en Todo Pasa.

Romina Gaetani, sobre su denuncia por violencia de género: "Todo va de la mano con el femicidio de Agostina"

La artista estadounidense fue acosada por un hombre que violó el vallado de seguridad de su vivienda.
play

Pánico en Los Ángeles: Sabrina Carpenter pidió una orden de alejamiento contra un acosador

play

La indignación de Florencia Peña tras los dichos de Laura Ubfal: "Es como si dijera que estoy criando un psicópata"

Araceli González celebró la revinculación familiar en el estreno de la nueva obra de Adrián Suar.

Araceli González y el misterio de la ausencia de Fabián Mazzei en su evento con Adrián Suar

La protagonista estuvo en una relación con un músico reconocido y volvería a ser madre.

La ex de un famoso cantante se reconcilió con su pareja y activó los rumores de embarazo

Una participante sorprendió en Gran Hermano: la encontraron comiendo a escondidas en el baño

Una participante sorprendió en Gran Hermano: la encontraron comiendo a escondidas en el baño

últimas noticias

Luis Caputo en el Congreso del IAEF.

Caputo anunció un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal para los "dólares del colchón"

Hace 15 minutos
Lionel Messi junto a Lionel Scaloni.

Messi hizo una desopilante imitación de Scaloni y se volvió viral

Hace 43 minutos
El papá de Agostina Vega en conferencia de prensa junto a su abogada.

Gabriel Vega, padre de Agostina: "Barrelier es un enfermo, un psicópata, un hijo de..."

Hace 55 minutos
Romina Gaetani en Todo Pasa.

Romina Gaetani, sobre su denuncia por violencia de género: "Todo va de la mano con el femicidio de Agostina"

Hace 56 minutos
Un nuevo 3J atravesado por la escalada de la violenica machista

A 11 años de Ni Una Menos: alarmas internacionales, desfinanciamiento récord y la lucha frente a un Estado en retirada

Hace 1 hora