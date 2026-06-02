Video: Lionel Messi hizo una desopilante imitación de Lionel Scaloni y se volvió viral

El astro recordó la charla técnica antes de la final contra Francia en el Mundial Qatar 2022 y sorprendió a todos con una interpretación del entrenador de la Albiceleste.

El astro Lionel Messi sorprendió a todos con una imitación de Lionel Scaloni, en referencia a la charla técnica que brindó el entrenador de la Selección argentina en la previa de la final del Mundial Qatar 2022 contra Francia, en la que la Albiceleste se impuso 4-2 y se consagró campeón.

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En una docuserie sobre Scaloni en Flow, un grupo de integrantes de la Selección argentina recordó la arenga del DT previo al partido contra el conjunto europeo. "Scaloni estaba hablando y dijo: 'Va a jugar el equipo así, Fideo por izquierda. El partido está ahí. Encaralo todos los tiros a Koundé'. Una boludez. Dos minutos estaba hablando. Empieza a llorar y cuando quería hablar, peor", expresó el arquero Emiliano Martínez.

En este marco, Messi se viralizó por su interpretación del entrenador: "Cuando hablaba: 'No puedo, no puedo. Pablo, hablá vos'. Después no sé si alguno terminó diciendo algo". Luego, el mediocampista Rodrigo De Paul agregó: "Le dice a Walter (Samuel): 'Hablá vos'. Y Walter dice 'no'".

"Nosotros a veces lo cargamos y decimos: 'Ahí viene la llorona'. No podíamos hablar", añadió Samuel. Por su parte, Martínez rememoró un breve discurso de un analista del cuerpo técnico: "Empieza Mati Manna a hablar y dice: 'Bueno, debemos estar todos orgullosos'. Re nervioso, peor que Scaloni".

En tanto, entre risas, Samuel reconoció: "Creo que fue la peor charla técnica del mundo". Por último, De Paul expresó: "Fue una charla técnica a su manera. Transmitió seguramente lo que él quería. A veces no hace falta decir mucho para que nosotros lo entendamos".

Embed La charla técnica antes de la final de Qatar 2022 ante Francia. pic.twitter.com/KfI4qF2B28 — Roberto Parrottino (@rparrottino) June 2, 2026

Alivio en la Selección argentina: Lionel Scaloni recibió dos buenas noticias antes del Mundial 2026

Los futbolistas Cristian Romero y Julián Álvarez recibieron el alta médica en la Selección argentina después de que se recuperaran de sus lesiones, por lo que ambos ya se encuentran a disposición del entrenador Lionel Scaloni de cara a los partidos amistosos contra Honduras e Islandia en la previa del Mundial 2026.

En un parte médico, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó que Romero y Álvarez se entrenaron con normalidad en Kansas City, donde se reunió el plantel de la albiceleste para entrenarse para los amistosos. De esta manera, el cuerpo técnico recuperó a dos jugadores claves del equipo, en el marco de la preparación rumbo a la Copa del Mundo que empezará el 11 de junio.

El defensor de Tottenham había sufrido un esguince de rodilla contra Sunderland el 12 de abril. Por este motivo, se perdió varios partidos de su equipo e incluso se llegó a poner en duda su presencia en el Mundial, especialmente después de que se retirara entre lágrimas del campo de juego.

Por su parte, Álvarez también se encuentra a disposición de Scaloni después de recuperarse de un inconveniente en el tobillo durante el partido entre Atlético de Madrid y Arsenal por la vuelta de las semifinales de la Champions League.