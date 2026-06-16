16 de junio de 2026 Inicio
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Mundial 2026: la línea D del subte extenderá su horario por el partido de la Selección argentina ante Argelia

El equipo de Lionel Scaloni debuta el martes a las 22 y, como el encuentro se transmitirá en el Fan Fest de Plaza Seeber, acompañarán la desconcentración con el transporte.

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¿Hasta qué hora estará el subte D?

¿Hasta qué hora estará el subte D?

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Por el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, la Ciudad de Buenos Aires transmitirá el partido en el Fan Fest de Plaza Seeber y, como el partido es a las 22, decidieron extender el horario de la línea D del subte para acompañar la desconcentración con el transporte.

Discriminación a bordo en Lanús.
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La iniciativa tiene que ver con fomentar la llegada al lugar donde, no solo podés ver el partido, sino también consumir. El espacio es para 15 mil personas y el encuentro será transmitido en pantalla grande. A través, del Modo Hincha en BA, la experiencia llegará a distintos puntos como la peatonal de Villa Devoto y el Obelisco, entre otros.

El partido de Argentina contra Argelia es a las 22 del martes 16, por lo que el servicio de subte funcionará hasta la 1. También, el partido del sábado 27, sucederá lo mismo tras el partido contra Jordania y el subte línea D funcionará hasta las 2.

subte linea D

Una vez finalizado el horario habitual, los trenes seguirán saliendo en ambos sentidos desde la estación Plaza Italia y podrán descender en las estaciones de Congreso de Tucumán, Olleros, Pueyrredón y 9 de Julio.

Mundial 2026: a qué hora debuta la Selección argentina y contra quién

El primer partido del conjunto de Lionel Scaloni será frente a Argelia a las 22 en el Kansas City Stadium por el grupo J. Luego volverá a jugar el sábado 27 contra Jordania en el segundo partido y cerrarán el martes contra Austria.

Messi

Todavía no quedó definido el equipo, pero se sabe que Emiliano Dibu Martínez será titular a pesar de haber mostrado gestos de dolor en el primer entrenamiento en Kansas. Nicolás Tagliafico no jugará producto del desgarro que sufrió y estará disponible para una potencial etapa definitoria. Otra de las dudas está en la delantera: Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

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