28 de julio de 2026 Inicio
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Una línea de colectivos cambia su recorrido: llegará a Aeroparque y modifica varios ramales

El trayecto sufrió una serie de modificaciones para "reducir superposiciones, reforzar los tramos de mayor demanda y facilitar la combinación con otros medios de transporte".

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Una línea modifica su trayecto.

Una línea modifica su trayecto.

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, informó la modificación de los parámetros operativos de la línea 28 de colectivos, que circula entre la Ciudad de Buenos Aires y el partido de Lomas de Zamora, operada por la empresa D.O.T.A. S.A.

La estación Malabia fue evacuada tras el incidente.
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Según expresaron, la reestructuración "forma parte del proceso de mejora de la red, que busca optimizar recorridos, reducir superposiciones, reforzar los tramos de mayor demanda y facilitar la combinación con otros medios de transporte, garantizando un servicio más eficiente y equilibrado para los usuarios".

Colectivos: los principales cambios en el recorrido de la línea 28

Se prolongan y adecuan servicios vinculados al recorrido G (ex ramal H) para alcanzar el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de mejorar la conectividad.

Se incorporan paradas en el Parque Tecnológico Migueletes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para los servicios expresos, dando mayor accesibilidad y servicios a los usuarios de la zona.

Se suprime el recorrido F actual (CIUDAD UNIVERSITARIA – LINIERS) y recorrido K actual (CIUDAD UNIVERSITARIA - LINIERS) para redistribuir el parque móvil en los demás recorridos, mejorando la frecuencia.

Colectivos: cómo quedan conformados los servicios de la línea 28

Servicios Comunes Básicos

  • Recorrido A: Estación Terminal de Ómnibus Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Terminal de Microómnibus Puente de la Noria (Partido de Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 7,5 y 10,4 minutos.
  • Recorrido B: Estación Terminal de Ómnibus Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Liniers (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con frecuencias entre 15,5 y 24 minutos.
  • Recorrido C: Estación Terminal de Ómnibus Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Barrio José Hernández (Partido de La Matanza - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 13,5 y 17,5 minutos.
  • Recorrido D: Ciudad Universitaria (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Puente Ezequiel Demonty (ex Puente Alsina) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con frecuencias entre 10 y 14,5 minutos.
  • Recorrido E: Estación Rivadavia (Línea Mitre - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Puente Ezequiel Demonty (ex Puente Alsina) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con frecuencias entre 8 y 11 minutos.
  • Recorrido F: Puente Ezequiel Demonty (ex Puente Alsina) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Barrio José Hernández (Partido de La Matanza - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 12 y 18 minutos.
  • Recorrido G: Estación Terminal de Ómnibus Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Terminal de Microómnibus Puente de la Noria (Partido de Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 8 y 12 minutos.
  • Recorrido H: Estación Rivadavia (Línea Mitre - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Terminal de Microómnibus Puente de la Noria (Partido de Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 29 y 48 minutos.

Servicios Expresos

  • Recorrido I: Ciudad Universitaria (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Terminal de Microómnibus Puente de la Noria (Partido de Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 8 y 11 minutos.
  • Recorrido J: Estación Terminal de Ómnibus Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) (por avenida Coronel Roca) - Liniers (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con frecuencias entre 18,5 y 25,5 minutos.

El mapa de los recorridos de la línea 28

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