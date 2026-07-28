Una línea de colectivos cambia su recorrido: llegará a Aeroparque y modifica varios ramales

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, informó la modificación de los parámetros operativos de la línea 28 de colectivos, que circula entre la Ciudad de Buenos Aires y el partido de Lomas de Zamora, operada por la empresa D.O.T.A. S.A.
Según expresaron, la reestructuración "forma parte del proceso de mejora de la red, que busca optimizar recorridos, reducir superposiciones, reforzar los tramos de mayor demanda y facilitar la combinación con otros medios de transporte, garantizando un servicio más eficiente y equilibrado para los usuarios".
Colectivos: los principales cambios en el recorrido de la línea 28
Se prolongan y adecuan servicios vinculados al recorrido G (ex ramal H) para alcanzar el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de mejorar la conectividad.
Se incorporan paradas en el Parque Tecnológico Migueletes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para los servicios expresos, dando mayor accesibilidad y servicios a los usuarios de la zona.
Se suprime el recorrido F actual (CIUDAD UNIVERSITARIA – LINIERS) y recorrido K actual (CIUDAD UNIVERSITARIA - LINIERS) para redistribuir el parque móvil en los demás recorridos, mejorando la frecuencia.