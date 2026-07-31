IR A
IR A

La drástica decisión que tomó Rosalía durante su visita a Argentina

Desde el hotel donde se hospeda, revelaron que la interprete no salió de la habitación desde que tocó suelo argentino. Sus shows están previstos para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto.

Rosalia y la contudente decisión sobre sus planes en el país.

Rosalia y la contudente decisión sobre sus planes en el país.

Instagram @rosalia.vt

LRosalía llegó al país y la polémica que la rodea no deja de crecer. Mientras se prepara para sus cuatro shows en el Movistar Arena, trascendió que decidió cancelar todas las actividades que tenía planeado durante su estadía en la Argentina.

¿Qué hizo ahora?
Te puede interesar:

Desesperada medida: Rosalía recurrió a un músico argentino para revertir su imagen en el país

La cantante española arribó en medio del escándalo que generó una interacción en redes sociales junto a Mia Khalifa. La artista repostep un video en el que la ex actriz porno aparecía cantando La perla con una frase que muchos usuarios interpretaron como una burla hacia los argentinos. El gesto de la cantante, desató una ola de críticas en redes sociales y provocó un fuerte repudio entre parte de sus fans, al punto de que algunos manifestaron la intención de devolver las entradas para los conciertos.

Pese a la controversia, Rosalía aterrizó en Buenos Aires a bordo de un avión privado y bajo un estricto hermetismo. Su llegada al hotel Four Season se mantuvo en absoluto secreto: ni siquiera el club de fans oficial tenía información sobre el horario de arribo y apenas una fanática logró acercarse al hotel para darle la bienvenida.

Rosalía atrincherada en el hotel: suspendió sus actividades en Argentina

De acuerdo con la información que reveló Paula Varela en Intrusos, la cantante se encuentra aislada en el cuarto presidencial (uno de los más costosos) y suspendió todas las actividades que tenia prevista para hacer durante su estadía en el país.

Según contó la periodista, quien se comunicó con gente del hotel donde se hospeda la artista, le aseguraron que llamó poderosamente la atención que suspendió todas las salidas previstas desde su llegada, "no sale de la habitación y no quiere cruzarse con nadie. No creemos que sea por miedo a que alguien pueda hacerle algo", señalaron desde el piso de intrusos, dando cuenta del hermetismo con el que Rosalía decidió transitar su estadía en el país.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rosalía y Lola Bahía. 

Quién es Loli Bahía, la modelo francesa que acompaña a Rosalía en su paso por Argentina

Rosalía dará una serie de shows en Argentina.

Rosalía en Buenos Aires: una famosa argentina rechazó participar de su show en plena polémica

Rosalía llegó al país tras desatar el enojo de los argentinos por el Mundial: preocupación por su seguridad

Rosalía llegó al país tras desatar el escándalo por la campaña antiargentina

Rosalía reactivó sus redes sociales.

Reapareció Rosalía en las redes sociales: qué dijo la cantante en medio del escándalo

Rosalía, reaccionó a la bandera Argentina.

La desmedida reacción de Rosalía al ver la bandera de Argentina en Chile: qué hizo

Rosalía recibió un duro mensaje antes de llegar a Argentina.

El durísimo mensaje que recibió Rosalía a pocos días de cantar en Argentina

últimas noticias

A diario, miles de migrantes africanos llegan por distintas vías a Ceuta con la intención de ingresar a tierras europeas. 

Por qué Ceuta y Melilla son españolas y qué pasa con los migrantes que llegan allí

Hace 17 minutos
El presidente de FIFA dio marcha atrás ante las presiones internacionales.

Tras el rechazo masivo, la FIFA canceló el polémico proyecto para privatizar el Mundial

Hace 30 minutos
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 1º de agosto

Hace 35 minutos
Gianni Infantino, presidente de FIFA con su par de Conmebol, Alejandro Domínguez.

La Conmebol habló por primera vez sobre la iniciativa de la FIFA que generó rechazo en el fútbol

Hace 36 minutos
Desde la clinica, le exparticipante contó el mal momento que está pasando.

Una ex Gran Hermano fue internada y compartió una fuerte reflexión desde la clínica: "Valorar más la salud"

Hace 38 minutos