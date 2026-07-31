La drástica decisión que tomó Rosalía durante su visita a Argentina Desde el hotel donde se hospeda, revelaron que la interprete no salió de la habitación desde que tocó suelo argentino. Sus shows están previstos para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto. Agregar C5N en









Rosalia y la contudente decisión sobre sus planes en el país. Instagram @rosalia.vt

LRosalía llegó al país y la polémica que la rodea no deja de crecer. Mientras se prepara para sus cuatro shows en el Movistar Arena, trascendió que decidió cancelar todas las actividades que tenía planeado durante su estadía en la Argentina.

La cantante española arribó en medio del escándalo que generó una interacción en redes sociales junto a Mia Khalifa. La artista repostep un video en el que la ex actriz porno aparecía cantando La perla con una frase que muchos usuarios interpretaron como una burla hacia los argentinos. El gesto de la cantante, desató una ola de críticas en redes sociales y provocó un fuerte repudio entre parte de sus fans, al punto de que algunos manifestaron la intención de devolver las entradas para los conciertos.

Pese a la controversia, Rosalía aterrizó en Buenos Aires a bordo de un avión privado y bajo un estricto hermetismo. Su llegada al hotel Four Season se mantuvo en absoluto secreto: ni siquiera el club de fans oficial tenía información sobre el horario de arribo y apenas una fanática logró acercarse al hotel para darle la bienvenida.

Rosalía atrincherada en el hotel: suspendió sus actividades en Argentina De acuerdo con la información que reveló Paula Varela en Intrusos, la cantante se encuentra aislada en el cuarto presidencial (uno de los más costosos) y suspendió todas las actividades que tenia prevista para hacer durante su estadía en el país.

Según contó la periodista, quien se comunicó con gente del hotel donde se hospeda la artista, le aseguraron que llamó poderosamente la atención que suspendió todas las salidas previstas desde su llegada, "no sale de la habitación y no quiere cruzarse con nadie. No creemos que sea por miedo a que alguien pueda hacerle algo", señalaron desde el piso de intrusos, dando cuenta del hermetismo con el que Rosalía decidió transitar su estadía en el país.