El Gobierno oficializó los aumentos en las tarifas de luz y gas: cuánto se pagará a partir de agosto

Las actualizaciones del cuadro tarifario se publicaron esta madrugada en el Boletín Oficial. Alcanzan a usuarios residenciales con y sin subsidio, clubes de barrio y de pueblo, entidades de bien público y usuarios-generadores.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad ( ENReGE ) oficializó los nuevos esquemas tarifarios que comenzarán a regir a partir de agosto de 2026 para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El Gobierno aplicará un aumento parcial de los impuestos a los combustibles

Las resoluciones, publicadas este viernes, alcanzan a usuarios residenciales (con y sin subsidio), clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores.

Mediante las resoluciones 374/2026 y 375/2026 publicadas en el Boletín Oficial, el organismo regulador estableció el ajuste en los valores que cobran Edenor y Edesur , impulsado principalmente por el Costo Propio de Distribución (CDP):

En el documento aclararon que ambas distribuidoras cuentan con un plazo de cinco días corridos tras la notificación para publicar los nuevos cuadros en diarios de mayor circulación zonal.

Edesur: incremento del 1,71% . El VAD Medio ascendió a $63,540 .

Edenor: registro de suba del 1,78% . El Valor Agregado de Distribución (VAD) Medio se fijó en $69,394 .

La disposición también contempla la adecuación tarifaria para los sistemas de medición autoadministrada y actualiza los montos correspondientes al Costo de la Energía Suministrada en Malas Condiciones ( CESMC ) y al Costo de la Energía No Suministrada ( CENS ). Además aclararon que el esquema de subsidios energéticos continúa activo según los niveles de ingreso familiar y topes de consumo.

Gas: nuevos cuadros tarifarios para Metrogas y Naturgy BAN

En paralelo, se actualizaron los valores para el servicio de gas natural por red. Las facturas deberán detallar expresamente el Precio Anual Uniforme (PAU) y las bonificaciones aplicables bajo el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Metrogas

Para los usuarios residenciales sin subsidios, los valores a partir de agosto serán los siguientes:

Categoría R1 (Capital Federal): Cargo fijo de $4.350,12 y cargo variable de $155,74 por m³ (para consumos de hasta 1.000 m³ anuales).

Categoría R1 (Provincia de Buenos Aires): Cargo fijo de $5.023,67 y cargo variable de $157,32 por m³ .

Categorías superiores y grandes demandas: Los cargos fijos ascienden de forma progresiva hasta un máximo de $103.928,59, con un variable de $146,28 por m³.

Edesur y Edenor aumentan a partir de este sábado.

Naturgy BAN

Cargos fijos: Parten desde $4.350,12 (CABA) y $5.023,67 (PBA) en los escalones más bajos; se ubican en $12.896,90 en tramos intermedios y alcanzan los $103.928,59 en los segmentos de mayor consumo.

Cargo variable: Se fijó en $208,66 por m³ , integrando una deducción de -$4,78 por diferencias diarias acumuladas (valor efectivo final de $203,88 por m³ ).

Estructura de costos: El costo del gas retenido se posicionó en $8,72 y el costo de transporte en $100,48 por m³.

Composición del precio del gas: el Precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) representa el 72,88% del cargo variable, mientras que el transporte explica el 25,58% (con la ruta TGS - Neuquén - GBA representando el 59,61% del transporte total).

También habrá aumentos en el gas. Imagen optimizada con IA

Esquema diferenciado para entidades sociales

Tanto en energía eléctrica como en gas, las entidades de bien público y los clubes de barrio y de pueblo mantienen una estructura tarifaria protegida con costos sensiblemente menores.

Diferenciados según subzonas y escalas de consumo, los cargos fijos parten de $1.782,38 y escalan a $19.086,21, mientras que el cargo variable se mantiene en $148,96 hasta llegar a $195,02 en los tramos superiores de consumo.