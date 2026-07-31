31 de julio de 2026 Inicio
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El Gobierno oficializó los aumentos en las tarifas de luz y gas: cuánto se pagará a partir de agosto

Las actualizaciones del cuadro tarifario se publicaron esta madrugada en el Boletín Oficial. Alcanzan a usuarios residenciales con y sin subsidio, clubes de barrio y de pueblo, entidades de bien público y usuarios-generadores.

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Rigen nuevos aumentos para agosto.

Rigen nuevos aumentos para agosto.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) oficializó los nuevos esquemas tarifarios que comenzarán a regir a partir de agosto de 2026 para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La suba impactará en los impuestos.
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Las resoluciones, publicadas este viernes, alcanzan a usuarios residenciales (con y sin subsidio), clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores.

Tarifas de luz: aumentos promedio de hasta 1,78%

Mediante las resoluciones 374/2026 y 375/2026 publicadas en el Boletín Oficial, el organismo regulador estableció el ajuste en los valores que cobran Edenor y Edesur, impulsado principalmente por el Costo Propio de Distribución (CDP):

  • Edenor: registro de suba del 1,78%. El Valor Agregado de Distribución (VAD) Medio se fijó en $69,394.

  • Edesur: incremento del 1,71%. El VAD Medio ascendió a $63,540.

En el documento aclararon que ambas distribuidoras cuentan con un plazo de cinco días corridos tras la notificación para publicar los nuevos cuadros en diarios de mayor circulación zonal.

La disposición también contempla la adecuación tarifaria para los sistemas de medición autoadministrada y actualiza los montos correspondientes al Costo de la Energía Suministrada en Malas Condiciones (CESMC) y al Costo de la Energía No Suministrada (CENS). Además aclararon que el esquema de subsidios energéticos continúa activo según los niveles de ingreso familiar y topes de consumo.

Gas: nuevos cuadros tarifarios para Metrogas y Naturgy BAN

En paralelo, se actualizaron los valores para el servicio de gas natural por red. Las facturas deberán detallar expresamente el Precio Anual Uniforme (PAU) y las bonificaciones aplicables bajo el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Metrogas

Para los usuarios residenciales sin subsidios, los valores a partir de agosto serán los siguientes:

  • Categoría R1 (Capital Federal): Cargo fijo de $4.350,12 y cargo variable de $155,74 por m³ (para consumos de hasta 1.000 m³ anuales).

  • Categoría R1 (Provincia de Buenos Aires): Cargo fijo de $5.023,67 y cargo variable de $157,32 por m³.

  • Categorías superiores y grandes demandas: Los cargos fijos ascienden de forma progresiva hasta un máximo de $103.928,59, con un variable de $146,28 por m³.

Edesur y Edenor aumentan a partir de este sábado.

Edesur y Edenor aumentan a partir de este sábado.

Naturgy BAN

  • Cargos fijos: Parten desde $4.350,12 (CABA) y $5.023,67 (PBA) en los escalones más bajos; se ubican en $12.896,90 en tramos intermedios y alcanzan los $103.928,59 en los segmentos de mayor consumo.

  • Cargo variable: Se fijó en $208,66 por m³, integrando una deducción de -$4,78 por diferencias diarias acumuladas (valor efectivo final de $203,88 por m³).

  • Estructura de costos: El costo del gas retenido se posicionó en $8,72 y el costo de transporte en $100,48 por m³.

Composición del precio del gas: el Precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) representa el 72,88% del cargo variable, mientras que el transporte explica el 25,58% (con la ruta TGS - Neuquén - GBA representando el 59,61% del transporte total).

También habrá aumentos en el gas.

También habrá aumentos en el gas.

Esquema diferenciado para entidades sociales

Tanto en energía eléctrica como en gas, las entidades de bien público y los clubes de barrio y de pueblo mantienen una estructura tarifaria protegida con costos sensiblemente menores.

Diferenciados según subzonas y escalas de consumo, los cargos fijos parten de $1.782,38 y escalan a $19.086,21, mientras que el cargo variable se mantiene en $148,96 hasta llegar a $195,02 en los tramos superiores de consumo.

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