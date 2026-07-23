23 de julio de 2026 Inicio
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El tren Sarmiento funcionó con demoras tras un accidente en Merlo: ya se reestableció el servicio

El tramo Once – Moreno comenzó a realizarse en su totalidad luego de haber funcionado limitado por una colisión fatal en las inmediaciones de la estación de esa localidad del conurbano.

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El tren Sarmiento funciona normal.

El tren Sarmiento funciona normal.

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El servicio del tren Sarmiento comenzó a normalizarse luego de haber funcionado de manera limitada las primeras horas del día y con demoras por una colisión fatal con una persona en las inmediaciones de la estación Merlo.

El Gobierno confirmó el acuerdo.
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El incidente ocurrió en las primeras horas de la mañana, por lo que el ramal Once-Moreno, solo circuló de forma reducida entre las estaciones de Once y Castelar.

La cuenta oficial de Trenes Argentinos confirmó que desde las 8 ya se reanudó el recorrido completo, no solo con la distancia, sino también comenzó a funcionar con las frecuencias normales entre formaciones.

Si bien, el ciclo ya se había reestablecido desde las 7, funcionaba con demoras y cancelaciones.

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