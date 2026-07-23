El tren Sarmiento funcionó con demoras tras un accidente en Merlo: ya se reestableció el servicio

El servicio del tren Sarmiento comenzó a normalizarse luego de haber funcionado de manera limitada las primeras horas del día y con demoras por una colisión fatal con una persona en las inmediaciones de la estación Merlo.
El incidente ocurrió en las primeras horas de la mañana, por lo que el ramal Once-Moreno, solo circuló de forma reducida entre las estaciones de Once y Castelar.
La cuenta oficial de Trenes Argentinos confirmó que desde las 8 ya se reanudó el recorrido completo, no solo con la distancia, sino también comenzó a funcionar con las frecuencias normales entre formaciones.
Si bien, el ciclo ya se había reestablecido desde las 7, funcionaba con demoras y cancelaciones.