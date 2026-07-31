Camilota reveló cuánto ganó con su contenido hot y dejó a todos sin palabras La hermana de Thiago Medina habló sin filtros sobre su nueva vida como creadora de contenido en OnlyFans. En ese sentido, reveló detalles íntimos con sus suscriptores y cuánto ganó en dos días. Agregar C5N en









Camilota reveló cuánto gana por su contenido hot.

Camilota empezó su emprendimiento hot hace unas semanas y, según reveló, está muy contenta con los resultados. Durante una entrevista contó cuánto gana vendiendo fotos y videos subidos de tono y dejó a más de uno sin palabras.

La participante de Cuestión de Peso pasó por un programa de streaming y, lejos de esquivar las preguntas sobre su cuenta en OnlyFans, respondió sin titubear cuánto ganó en dos días: "En 48 horas facturé dos palos". Entusiasmada, reveló lo que le pidieron que haga a cambio de 500 dólares: un hombre se contactó con ella para darle besos en los pechos.

En ese sentido, su asesora reveló que el desembarco de Camilota en la plataforma es un rotundo éxito. "Está en el top 8 mundial de Only Fans, la rompió", contó.

También reveló que, en medio de los intercambios subidos de tono que mantiene con sus suscriptores, ella misma asegura que muchas veces le despierta el deseo sexual y responde con frases que buscan hacer sentir cómodos a quienes interactúan con ella. "Ay, sí, papito", contó entre risas, al explicar una de las expresiones que suele utilizar.

Captura: redes Este nuevo proyecto representa para la influencer una oportunidad de mostrarse desde otro lugar y, al mismo tiempo, de sumar una nueva fuente de ingresos. Durante la entrevista, reconoció que hoy los canjes y el contenido que genera en redes sociales ya no le resultan tan rentables como antes, por lo que busca diversificarse y abrirse a nuevos desafíos.

A pesar del hate y de las críticas que recibe a diario por esta nueva etapa de su vida, Cami elige seguir adelante. Lejos de detenerse por el qué dirán, continúa apostando por nuevos proyectos y enfocada en crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Camilota conto que en menos de 48hs facturo DOS MILLONES DE PESOS en onlyfans también admitio que un poco se calienta con los mensajes.... pic.twitter.com/k0fX3dF38z — nom0leste (@nom0leste) July 31, 2026 A todo o nada: ¿cuánto vale el contenido hot de Camilota? Como introducción y para que su contenido se vuelva más irresistible, la hermana de Thiago escribe: "Bien rico. Quien me mande 100 (dólares) le envío un video con un hombre o con una mujer", expresó refiriéndose a realizar sexo oral. La suscripción a su contenido hot cuesta 16 dólares, contiene acceso total y la oportunidad de mantener una conversación privada con Camilota.