Diego Santilli se metió de lleno en la interna y le pidió a Victoria Villarruel "que dé un paso al costado" El jefe de Gabinete sostuvo que la vicepresidenta "siempre está poniendo palos en la rueda". Agregó que "si alguien no está de acuerdo, que arme su proyecto y compita". Por Agregar C5N en









Santilli se metió de lleno en la interna. AmCham Summit

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se metió de lleno en la interna cada vez más fuerte que se desarrolla en el seno del Gobierno y que tiene como blanco a Victoria Villarruel y le pidió a la vicepresidenta "que dé un paso al costado".

El funcionario consideró que las últimas críticas de Villarruel al presidente Javier Milei, en las que se mostraba "preocupada por su estado" y las "persecuciones imaginarias" del mandatario, son "una barbaridad, un disparate".

"Es una falta de respeto, agravios impropios de una persona que acompañó al Presidente en las urnas. Estoy totalmente en desacuerdo, no entiendo por qué hace lo que hace. En vez de apoyar siempre está poniendo palos en la rueda", amplió en declaraciones a Radio Mitre.

Siguen los enfrentamientos discursivos de funcionarios del Gobierno con Victoria Villarruel. Santilli le pidió a Villarruel "que dé un paso al costado" y aseveró que "si alguien no está de acuerdo, que arme su proyecto y compita".

¿Cuál es la razón de estar en un lugar en el cual vos creés que no tenés que estar?“, cuestionó el ministro coordinador sobre el final para de esta manera reavivar la interna que atraviesa el Gobierno desde hace meses.