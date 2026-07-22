El Gobierno anunció que la UTA y los empresarios acordaron un aumento salarial: de cuánto será el básico

El Ministerio de Capital Humano informó que regirá para julio, agosto y septiembre. La confirmación ocurrió luego de las advertencias del gremio sobre posibles medidas de fuerza por el reclamo.

El Gobierno anunció que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales del sector acordaron un aumento salarial para julio, agosto y septiembre para los trabajadores en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco de las negociaciones que se desarrollaron bajo las advertencias del gremio sobre una posible medida de fuerza.

En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano confirmó el incremento de los sueldos de los trabajadores del rubro: "El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros acordaron una actualización salarial para los trabajadores del transporte público urbano y suburbano de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2026".

En tal sentido, expuso el nuevo piso remunerativo: "El acuerdo establece para el personal de conducción un salario básico de $1.645.721,36 a partir del 1º de julio , de $1.676.990,06 desde el 1º de agosto y de $1.707.175,88 a partir del 1º de septiembre, con montos proporcionales para el resto de las categorías laborales".

"Asimismo, se acordó el pago de una gratificación extraordinaria no remuneratoria de $170.000 para el personal de conducció n, proporcional para las demás categorías y al tiempo trabajado", agregó en esta línea.

El pedido salarial de los choferes de colectivos se trata de una de las discusiones más tensas entre el sindicato, los empresarios y la administración libertaria ya que se registraron varios paros y otras medidas de fuerza en el AMBA por el reclamo.

A mediados de junio, la UTA había emitido un documento titulado "Los empresarios incumplen. El Estado abandona", firmado por Roberto Fernández, secretario general del gremio. "Una vez más, estamos en un proceso paritario trabado, los empresarios incumplen, nos dicen que no pueden, 'lloran', nos dicen que el Estado incumple, que cambian las reglas", señalaban.

En el texto, el sindicato había dejado en claro que tomará posibles medidas de fuerza directa si no hay una solución económica a corto plazo. "Sabemos que medidas debemos tomar, dentro del marco de las leyes y la Constitución Nacional. Nos queda la lucha".

El boleto aumentó hasta 17 veces durante la gestión de Milei

Las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) acumulan aumentos que superan la inflación y alcanzan a ser de hasta 17 veces en lo que va de gestión de Javier Milei, según reveló un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dirigido por el economista Hernán Letcher.

El reporte expuso que entre diciembre de 2023 y abril de 2026, el boleto de transporte en el AMBA superó con creces la inflación acumulada del período, que fue de un 303,5%. El análisis detalla que la tarifa del subte fue la que más subió, multiplicándose por más de 17 veces al pasar de $80 a $1.414, lo que representa un aumento nominal del 1.668% y un incremento real del 337% por encima de la inflación.

Por su parte, el boleto de colectivos se multiplicó hasta por 16 entre noviembre de 2023 y abril de 2026, registrando en la provincia de Buenos Aires una suba nominal del 1.545%, mientras que en la jurisdicción nacional el aumento fue del 1.221%, con variaciones reales de entre 228% y 307% por encima de la inflación acumulada del período.