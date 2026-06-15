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15 de junio de 2026 Inicio

Lionel Scaloni reveló cómo están los lesionados antes del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026

El entrenador de la albiceleste brindó una conferencia de prensa junto a Nicolás Otamendi, de cara al partido con Argelia por el Grupo J de la Copa del Mundo.

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El entrenador de la Selección argentina

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni.

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El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, expuso que los futbolistas se encuentran en buen estado físico de cara al debut en el Mundial 2026 contra Argelia, que será este martes a las 22 por el Grupo J. Sin embargo, no dio a conocer el equipo que será titular.

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En una conferencia de prensa, Scaloni mencionó la situación física de distintos jugadores, en la previa del partido que se jugará en el Kansas City Stadium: "Messi siempre ha estado y siempre fue fundamental, ahora lo será aún más y se lo ve bien. Julián Álvarez tuvo el problema en el tobillo pero ha dado fruto su recuperación y para mañana está disponible y es opción. Emiliano Martínez está bien. Si todo sigue bien, creo que va a jugar".

"Vamos a ver si Tagliafico hace la parte con el grupo, pero en principio están bien todos, o sea que los lesionados ya no están", agregó sobre el lateral izquierdo, quien se desgarró en el sóleo.

En tal sentido, remarcó la preparación del equipo: "Estamos tranquilos y enfrentaremos a un buen equipo. Llegamos en un buen momento. Estamos de la misma manera que el primer día; equilibrio es la palabra. Intentamos lo mejor para la Selección, para nuestro país. Más allá de los resultados, hemos mantenido la tranquilidad y el compromiso".

También analizó a Argelia, que volverá a jugar una Copa del Mundo después de Brasil 2014. "Creo que vamos a enfrentar a una buena selección, Argelia ha hecho mérito para estar en el Mundial. Hubo partidos ya que demuestran que en esta copa no hay partidos fáciles. Argelia tiene buenos jugadores adelante y mediocampistas con buen pie. También tiene poder de adaptación a distintos esquemas. Es un equipo a respetar y nos pondrá, seguramente, las cosas difíciles", expresó.

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