La exhermanita se estaba haciendo un examen clínico de rutina y un inesperado diagnostico preocupó a todos. Ella escribió en las redes y se sinceró con sus seguidores.

Denise González, exparticipante de Gran Hermano, preocupó a sus seguidores luego de revelar que está internada hace varios días tras recibir un inesperado diagnóstico.

En unas historias de Instagram desde la cama del hospital, le confió a sus seguidores el mal momento que estaba atravesando: contó que, tras unos estudios de rutina, los resultados arrojaron que tenía las plaquetas muy bajas y tuvo que comenzar un tratamiento mientras estudian origen del cuadro.

"Estos días estuve bastante desaparecida y sentí que lo más justo era contarles qué anda pasando", expresó en su descargo. Después explicó por qué los profesionales decidieron internarla: "Entré a hacerme unos estudios de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas muy bajas, así que me dejaron internada para empezar el tratamiento y hacer muchos estudios mientras buscan la causa".

En ese sentido, reveló que pasó muchos días de incertidumbre y que estaba muy asustada. "Fueron días de mucho susto, de aprender a ir paso a paso y de valorar la salud más que nunca", se sinceró.

A pesar de la preocupación que describió, también llevó tranquilidad al revelar que estaba junto a su familia y, tras empezar el tratamiento, su cuadro de salud mejoró: "Por suerte estoy muy bien cuidada por un equipo increíble y las plaquetas ya empezaron a subir, que era la noticia que más esperaba recibir".

Unas horas después, la influencer explicó su cuadro de salud, su evolución y cómo se sentía anímicamente. "Una persona normalmente tiene entre 110.000 y 450.000 plaquetas. Yo llegué a tener 3.000 y, después de dos días de tratamiento, ya subieron a 18.000. Todavía falta para que vuelvan a un valor normal y sigo internada, pero vamos a ponerle garra", informó.

Captura: redes sociales

Cinzia abandonó la casa de Gran Hermano 2026 tras el terrible accidente que sufrió

Cinzia estaba en una de las habitaciones junto a su compañera Sol Abraham cuando, a modo de juego, empezó a correr dentro del espacio que había entre las camas al ritmo de la música y perdió el equilibrio. Como consecuencia, cayó hacia atrás y se golpeó fuertemente la espalda con uno de las camas.

Tras el impacto, la participante venezolana lanzó un fuerte grito de dolor y todo dejó de ser risas para convertirse en un drama. La situación alertó a la producción, que inmediatamente cortó la transmisión, y parte del equipo ingresó para asistirla.

Tras ser hospitalizada, la producción de Gran Hermano mantuvo el total hermetismo sobre la salud de la participante. Sin embargo, finalmente decidieron que lo mejor para Cinzia era abandonar el certamen para que continúe con su recuperación en una clínica.

Está cortada la transmisión porque Cinzia se cayó y se golpeó la espalda con una cama.#GranHermano #GranHermanoAr pic.twitter.com/7MlIXPAFux — (@Nieves__AT) July 30, 2026

Tras recibir atención médica, los estudios correspondientes indicaron que la participante presenta una lesión que le impide continuar con el juego. En ese contexto, la producción del programa lanzó un comunicado oficial.

"Cinzia sufrió una caída en su habitación. Fue atendida rápidamente y trasladada a una clínica cercana. Tras realizarle los estudios pertinentes se comprobó que tiene una leve lesión en sus vértebras que requiere de reposo por algunos días. Por tal motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia", informaron. De esta manera, una de las participantes más fuertes de la edición quedó oficialmente fuera del certamen.