Marcelo Tinelli fue claro sobre los rumores de reconciliación con Milett Figueroa

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volvieron a instalarse con fuerza en el mundo del espectáculo durante los últimos días. La cercanía que ambos mostraron en redes sociales, sumada a algunos mensajes afectuosos y a recientes declaraciones públicas del conductor, alimentó las versiones de una segunda oportunidad para la pareja.

Él tiene 32 años más que ella, se separaron hace poco y un mensaje despertó los rumores de reconciliación: "Un beso"

Sin embargo, el propio Tinelli decidió despejar las dudas a través de una conversación privada con Ángel de Brito , quien reveló el contenido del intercambio. En esa charla, el presentador eligió ser contundente en sus respuestas.

El conductor regresó recientemente al país luego de su participación periodística en la cobertura del Mundial 2026 , una experiencia que marcó su vuelta al periodismo deportivo. En ese contexto, las especulaciones sobre su vida sentimental volvieron a ocupar un lugar central, especialmente después de que varios seguidores advirtieran los comentarios públicos que le dedicó a la modelo peruana en Instagram y otras señales que parecían mostrar un acercamiento entre ambos.

Frente al creciente interés mediático, en LAM, Ángel de Brito decidió consultarle directamente a Tinelli si había retomado la relación con Milett. Según contó al aire, la pregunta fue concreta: "¿Volviste, sí o no con Milett?" . La respuesta del conductor fue inmediata y contundente: "Cero" , descartando cualquier reconciliación sentimental, aunque reconoció que mantienen diálogo y una buena relación. Esa aclaración terminó convirtiéndose en el eje de la noticia del día.

La revelación llegó durante una nueva emisión de LAM, cuando Ángel de Brito explicó que decidió consultar personalmente a Marcelo Tinelli debido a la cantidad de versiones que circulaban en los medios y las redes sociales. Según relató el periodista, el conductor respondió con un rotundo "no" cuando fue consultado sobre una eventual reconciliación con Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

De Brito incluso contó que, tras escuchar la primera respuesta, le manifestó a Tinelli que no terminaba de creerle. Fue entonces cuando el conductor volvió a ser enfático, reforzando que actualmente no existe una relación de pareja. No obstante, agregó una aclaración que volvió a generar interpretaciones: "Está todo bien, hablamos, mensaje, pero no", dejando en claro que el contacto entre ambos continúa siendo frecuente.

Las palabras del conductor contrastan con algunos episodios recientes que habían alimentado las especulaciones. Días atrás, Tinelli había sorprendido al enviarle un saludo público durante uno de sus programas al afirmar: "La única novia extranjera ha sido Milett. Le mando un beso a Milett", para luego revelar un mensaje que ella le había enviado: "¿Cómo vas, amor mío?". Esa escena fue interpretada por varios periodistas como una señal de cercanía.

A ese episodio se sumaron los comentarios que Tinelli dejó en publicaciones de Instagram de la modelo peruana, donde le escribió frases elogiosas como "Muy hermosa, siempre", gesto que rápidamente se viralizó y dio origen a nuevas teorías sobre una posible segunda oportunidad. Incluso la propia Milett reconoció días atrás que ambos volvieron a comunicarse y que entre ellos "hay un cariño", aunque evitó confirmar un regreso sentimental.