Cómo será la circulación en la Ruta 40 tras el derrumbe que afectó el Camino de los Siete Lagos Vialidad Nacional informó los horarios habilitados para atravesar el sector afectado y recordó las medidas obligatorias para quienes deban viajar por la zona. Por Agregar C5N en









Derrumbe en Ruta 40. Redes sociales

Vialidad Nacional informó este viernes el esquema excepcional de circulación sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2.208,7 del Camino de los Siete Lagos, donde un desprendimiento de barro, árboles y rocas obligó a interrumpir el tránsito y dispuso una reapertura parcial con horarios específicos durante el fin de semana.

El organismo precisó que este viernes los vehículos podrán atravesar el sector entre las 17 y las 22, mientras que el sábado 1 y el domingo 2 de agosto la circulación permanecerá habilitada desde las 8 hasta las 22, siempre bajo asistencia policial y bajo supervisión permanente de los equipos desplegados en la zona.

Derrumbe en Ruta 40. Redes sociales Las autoridades advirtieron que el operativo podrá modificarse si cambian las condiciones meteorológicas y remarcaron: "No obstante, atento a que continúan las alertas meteorológicas por precipitaciones en la zona, personal de Vialidad Nacional y fuerzas de seguridad monitorea el lugar ante nuevos desprendimientos".

Cómo fue el derrumbe que derivó en la interrupción del tránsito en Ruta 40 El derrumbe ocurrió durante las primeras horas del jueves y cubrió completamente la calzada con barro, árboles y grandes rocas, situación que impidió cualquier tipo de circulación. Tras varias horas de trabajo, las cuadrillas lograron remover gran parte del material y habilitar un paso transitorio para vehículos particulares.

Empezaron los trabajos de remoción de piedras derrumbadas sobre la ruta 40.



vía Vialidad Nacional https://t.co/PvKAxYBV6O pic.twitter.com/VYyw6K5TG8 — Daiana Lombardi (@DayLombardi) July 30, 2026 Antes de esa reapertura parcial, los equipos de emergencia construyeron un paso provisorio sobre la banquina para garantizar exclusivamente el desplazamiento de ambulancias, patrulleros y otros móviles esenciales. Del operativo participaron Vialidad Nacional, la Policía del Neuquén, Gendarmería, Parques Nacionales, Protección Civil, Vialidad Provincial y el municipio de San Martín de los Andes.

Las inspecciones posteriores detectaron grietas importantes en la ladera desde donde se produjo el desprendimiento, un escenario que mantiene la preocupación de las autoridades por posibles nuevos movimientos de tierra ante el pronóstico de lluvias y nevadas. Personal especializado del Parque Nacional Lanín evaluó la estabilidad del terreno antes de continuar con las tareas. Además, Vialidad reiteró la necesidad de conducir con extrema precaución durante la temporada invernal y recordó que los camiones de carga deben circular con "la portación obligatoria de cadenas físicas", además de "verificar el estado de las rutas" antes de iniciar cada viaje y respetar todas las indicaciones del personal vial.