31 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno confía en tener los votos en Diputados para aprobar la reforma del Banco Central

“Creo que un sector importante de la política nos va a acompañar”, aseguró el titular de la Cámara Baja, Martín Menem. La iniciativa, presentada en cadena nacional por el Presidente, ya ingresó al Congreso y el martes se dará comienzo a las reuniones de comisiones.

Por
El proyecto ingresó en la Cámara de Diputados. 

El proyecto ingresó en la Cámara de Diputados. 

Luego de que el Presidente Javier Milei presente en cadena nacional el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya ingresó a la Cámara de Diputados, el Gobierno confía en tener los votos necesarios para darle luz verde a la iniciativa que apunta a limitar el financiamiento del Estado mediante emisión monetaria, reforzar la independencia del organismo y concentrar su función en preservar el valor de la moneda.

La reforma requiere la aprobación en Diputados y Senadores. 
Te puede interesar:

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central ingresó al Congreso

“Creo que un sector importante de la política nos va a acompañar”, afirmó este viernes el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, sobre el proceso legislativo que el martes próximo tendrá las primeras reuniones de comisiones y encuentros con los distintos jefes de bloque.

Desde el oficialismo se evalúa llevar el proyecto al recinto en una sesión con fechas tentativas de 19 o el 26 de agosto, o bien convocar a una única sesión de mayor envergadura. El presidente de Diputados recordó que La Libertad Avanza cuenta con 95 legisladores propios y necesita 34 más para habilitar el quórum.

Reforma del Banco Central: Mart&iacute;n Menem conf&iacute;a tener los votos en Diputados.&nbsp;

Reforma del Banco Central: Martín Menem confía tener los votos en Diputados.

En una entrevista con Infobae, Menem dio por descontado el rechazo al proyecto del espacio peronista y el Frente de Izquierda, aunque analizó que "ya no queda ningún argumento a favor para sostener el Banco Central tal como ha estado funcionando, que ha estado al servicio de los políticos de turno".

El titular de la Cámara Baja remarcó que la creación del BCRA, en 1935, marcó un punto de inflexión en la historia monetaria del país: antes de su fundación, la Argentina registraba una inflación del 0,9% anual; en los diez años posteriores, ese índice trepó a cerca del 6% anual, lo que implicó que los trabajadores perdieran la mitad de su poder adquisitivo sin que los salarios se actualizaran.

Los cinco puntos clave de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa Javier Milei

  • Establecimiento de un mandato único: "Se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda", anunció Milei. El Banco Central pasa a tener como único y exclusivo objetivo preservar el valor de la moneda. Se eliminan los objetivos múltiples incorporados en 2012 (como el desarrollo económico, la inclusión financiera y el fomento del empleo).
  • Prohibición absoluta de financiar al Estado y comprar títulos públicos en mercado primario: "Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional, como para los Estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario", advirtió el mandatario.
  • Mayor exigencia para la remoción de autoridades: "La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. La remoción requerirá de dos tercios no solo del Senado, sino también de la Cámara de Diputados", señaló Milei.
  • Restricción y giro de utilidades: "Se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez", remarcó el Presidente. Esto significa que se prohíbe la distribución de ganancias contables (como las generadas por devaluaciones) que no representen ingresos efectivamente realizados. Además, las ganancias operativas solo podrán destinarse a cancelar deuda pública o integrar reservas técnicas.
  • Eliminación de esquemas de deuda interna: "Se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica del 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles", añadió Milei, en relación al mecanismo utilizado anteriormente para tomar reservas internacionales a cambio de pagarés del Tesoro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El texto completo presentado en la Cámara de Diputados.

Proyecto de Inocencia Fiscal II: qué dice el texto que el Gobierno envió a Diputados

El Congreso ingresó en receso inversal y el balance del primer semestre es flojo respecto a las expectativas que tenía el Ejecutivo. 

El "Congreso más reformista": el contraste entre el discurso y los hechos

El Gobierno busca avanzar con la agenda legislativa después del receso. 

El Gobierno acelera su agenda en el Congreso: presentan Inocencia Fiscal II y buscan avanza con la reforma del Banco Central

Michael Wallace Banach fue nombrado embajador del Vaticano. 

En un paso necesario para la visita del papa León XIV, Milei recibió al nuncio apostólico del Vaticano

Foster Gillett y Guillermo Tofoni, en la mira de la Justicia.

Tofoni y Foster Gillett, en la mira de la Justicia: los imputaron por lavado de dinero

El recordado episodio en el Mundial 2026. Los jugadores muestran la bandera a la hinchada argentina.

Milei habló de la bandera de los jugadores: "Los goles de Maradona no nos devolvieron las Malvinas"

Rating Cero

El conductor despejó dudas sobre cómo está la relación con la modelo.

Marcelo Tinelli fue claro sobre los rumores de reconciliación con Milett Figueroa

El artista londinense habló sobre su fanatismo por el Diez.

Tom Holland reveló qué le diría a Lionel Messi si pudiera hablar con él: no lo dudó ni un poco

Una captura de una app citas hizo estallar la polémica.

Habló el apuntado por "filtrar" que Franco Colapinto está en una app de citas tras separarse de Maia Reficco

La participante sufrió un duro golpe en la casa más famosa.

Se conoció la primera foto de Cinzia de Gran Hermano en el hospital tras sufrir un accidente

La participación de ella en su programa generó que arrancara una ola de rumores al respecto.

Filtraron el nombre de la famosa que estaría teniendo un romance con Diego Leuco

Ella se mostró frágil al recordar la relación que tuvieron juntos.

Era una de las parejas más famosas, se separaron porque él le fue infiel y ahora ella lo extraña

últimas noticias

River y Boca ya tienen rivales confirmados.

Copa Sudamericana: Conmebol confirmó días y horarios para los octavos de final de River y Boca

Hace 24 minutos
El dolar cotiza arriba de los $1.500. 

El dólar cerró la semana sin cambios y por encima de los $1.500

Hace 48 minutos
El conductor despejó dudas sobre cómo está la relación con la modelo.

Marcelo Tinelli fue claro sobre los rumores de reconciliación con Milett Figueroa

Hace 54 minutos
Michael Wallace Banach fue nombrado embajador del Vaticano. 

En un paso necesario para la visita del papa León XIV, Milei recibió al nuncio apostólico del Vaticano

Hace 54 minutos
Se complica la situación de Infantino: renunció uno de sus principales asesores en la FIFA

Se complica la situación de Infantino: renunció uno de sus principales asesores en la FIFA

Hace 1 hora