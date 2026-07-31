El Gobierno confía en tener los votos en Diputados para aprobar la reforma del Banco Central “Creo que un sector importante de la política nos va a acompañar”, aseguró el titular de la Cámara Baja, Martín Menem. La iniciativa, presentada en cadena nacional por el Presidente, ya ingresó al Congreso y el martes se dará comienzo a las reuniones de comisiones. Por Agregar C5N en









El proyecto ingresó en la Cámara de Diputados.

Luego de que el Presidente Javier Milei presente en cadena nacional el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya ingresó a la Cámara de Diputados, el Gobierno confía en tener los votos necesarios para darle luz verde a la iniciativa que apunta a limitar el financiamiento del Estado mediante emisión monetaria, reforzar la independencia del organismo y concentrar su función en preservar el valor de la moneda.

“Creo que un sector importante de la política nos va a acompañar”, afirmó este viernes el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, sobre el proceso legislativo que el martes próximo tendrá las primeras reuniones de comisiones y encuentros con los distintos jefes de bloque.

Desde el oficialismo se evalúa llevar el proyecto al recinto en una sesión con fechas tentativas de 19 o el 26 de agosto, o bien convocar a una única sesión de mayor envergadura. El presidente de Diputados recordó que La Libertad Avanza cuenta con 95 legisladores propios y necesita 34 más para habilitar el quórum.

Reforma del Banco Central: Martín Menem confía tener los votos en Diputados. En una entrevista con Infobae, Menem dio por descontado el rechazo al proyecto del espacio peronista y el Frente de Izquierda, aunque analizó que "ya no queda ningún argumento a favor para sostener el Banco Central tal como ha estado funcionando, que ha estado al servicio de los políticos de turno".

El titular de la Cámara Baja remarcó que la creación del BCRA, en 1935, marcó un punto de inflexión en la historia monetaria del país: antes de su fundación, la Argentina registraba una inflación del 0,9% anual; en los diez años posteriores, ese índice trepó a cerca del 6% anual, lo que implicó que los trabajadores perdieran la mitad de su poder adquisitivo sin que los salarios se actualizaran.