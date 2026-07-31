31 de julio de 2026 Inicio
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Pedro Sánchez, sobre la crisis migratoria en Ceuta: "Mafias que trafican seres humanos"

El presidente de España habló sobre la ola de migrantes hacia las costas españolas y enumeró las medidas que tomaron para controlar la situación, que dejó 19 muertos.

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Pedro Sánchez habló sobre la crisis migratoria.

Pedro Sánchez habló sobre la crisis migratoria.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, detalló el conjunto de medidas adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis migratoria desatada en la frontera con Marruecos, puntualmente en la ciudad de Ceuta. Además, se refirió a "las mafias q trafican seres humanos".

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Bajo la consigna de "actuar simultáneamente en lo urgente y en lo importante", el mandatario destacó que el Estado "ha puesto en marcha un plan de contención respaldado por el trabajo preventivo de los últimos años, período en el cual se incrementó en un diez por ciento la capacidad de los efectivos de la Policía Nacional y la seguridad general".

Para garantizar la tranquilidad en la ciudad autónoma de Ceuta, el Gobierno ha dispuesto "la incorporación de cuatrocientos nuevos efectivos a la Guardia Nacional. Esta fuerza se encuentra trabajando de manera combinada con el despliegue del Ejército de Tierra y las Fuerzas Armadas, queremos garantizar la presencia en la ciudad de Ceuta, sus calles y sus plazas para garantizar la tranquilidad de los ceutíes".

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En el marco de las obligaciones legales vigentes, Sánchez confirmó que se solicitó la colaboración de empresas públicas y de las Fuerzas Armadas para la instalación de un sistema de boyas en el espigón fronterizo. Esta iniciativa, según detalló ante la prensa, "busca dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo al establecer una barrera de contención física y visual que permita llevar a cabo las repatriaciones en términos administrativos directamente desde la línea de frontera".

Asimismo, el Ejecutivo busca agilizar los expedientes de los migrantes en situación irregular para concretar sus salidas con carácter de urgencia. Con este fin, la comisión de asilo se reunió de manera extraordinaria para acelerar la tramitación de los documentos correspondientes.

Finalmente, el presidente subrayó la necesidad de mantener una cooperación estrecha con el Reino de Marruecos para combatir a las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos, al tiempo que lamentó públicamente la pérdida de 19 vidas humanas registradas en la frontera hispano-marroquí a causa de esta crisis.

España bajo alerta por el ingreso masivo de inmigrantes desde Marruecos

En redes sociales se compartieron varios videos donde se observan miles de personas ingresar desde Marruecos hacia la ciudad de Ceuta, en España. Las autoridades de la ciudad pidieron al gobierno declare estado de emergencia, el cierre de la frontera y la intervención del ejército.

Más de 2000 personas cruzaron sin control desde Marruecos hacia Ceuta al mediodía de este jueves. Los migrantes avanzaron primero por tierra y luego sortearon a nado el espigón que marca la frontera entre ambos territorios.

La tensión crece entre España y Marruecos tras el aumento del número de inmigrantes que cruzaron la frontera en el último tiempo. "La situación es aún peor: más llegadas, recursos desbordados y una nueva vida perdida en el mar. Ceuta necesita una intervención inmediata, coordinada y con todos los medios necesarios", expresó Juan Jesús Vivas, presidente del gobierno regional de Ceuta.

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También informó que en tan solo cinco días el número de inmigrantes alcanza el 2% de la población. Según informó el medio EuropaPress tanto España como Marruecos pactaron un acuerdo para la implementar medidas de entrega "lo antes posible".

El Ministerio del Interior aseguraron al mismo tiempo que "reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente".

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